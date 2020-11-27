萊豬攻防戰持續展開，基進黨立委陳柏惟前天霸氣外漏，嗆國民黨「不要以為我不敢1打35個」，未料今天在立院動手時，遭藍委林為洲鎖喉秒殺，事後陳柏惟受訪時，被問到「您前天說要1打35...」，讓陳柏惟滿臉尷尬，僅回「有沒有其他問題，不好意思。

遭藍委林為洲鎖喉後，陳柏惟被記者問到關於1打35一事，尷尬回「有沒有其他問題，不好意思」 (圖／中天新聞)

陳柏惟與藍委鄭天財發生肢體衝突，過程中鄭天財遭推倒，林為洲見狀後立刻上前「鎖喉」並架離陳柏惟，陳柏惟脹紅臉，表情痛苦，就此脫離戰場。

質詢結束後，陳柏惟接受媒體訪問，有記者問到「你原本說你1個人可以打35個，那剛剛...」，遭陳柏惟打斷，表示就專注在今天題目就好。但另一名記者不死心，再度提問「所以前一天你說要1個打35個，那今天這樣的情況是...」。

陳柏惟聽到後愣了2秒，大吸一口氣，回「有沒有其他問題，不好意思」，拒絕回答。網友也揶揄：「嗆這麼大，被記者問連屁都不敢放...」、「放話1打35，打不贏就哭」、「林為洲讚哦」、「說好的1打35呢」。

撂狠話要「1打35」陳柏惟慘遭藍委鎖喉

(中時新聞網)