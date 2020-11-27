OneTaste公司員工爆料自稱成為性剝削的受害者，被迫與客戶上床換取業績。圖為該公司推特業務廣告照片。（圖／推特@OneTaste)

美國公司OneTaste打着為女性提升性健康旗號，推出「性高潮冥想」的課程歛財，部分公司員工爆料自稱成為性剝削的受害者，被迫與客戶上床換取業績。這家公司在2018年就被指控有如「性愛邪教」，還遭美國聯邦調查局（FBI）盯上，調查期間陸續有前員工爆出更多不堪的內幕。

《香港01》引述BBC報導，這家名為One Taste公司的前員工指稱，任職時有約40名員工同住，期間公司會分配床伴，浴室由男女成員共用，令許多人質疑公司是鼓勵員工發生性關係。

OneTaste前技術總監哈伯德（Chris Hubbard）在BBC節目中說，公司初期在舊金山有多個設施，包括咖啡店、活動空間，以及稱為「性高潮冥想房」（OM houses）的公用房間，30至40名員工會在房內一起生活。

哈伯德描述公司的第一個設施時說，屋內有大量床舖，20至30人共用這個地方，他們不會選擇與誰同床，大部份會接受分配床伴。另一化名威洛（Willow）的前員工指，她曾入住的倉庫是一個大的開放空間，約40人在那裏生活，「房間」僅用床單隔開，浴室則完全開放，男女共用。

報導指出，OneTaste是美國人Nicole Daedone在2001年創立，網站資料稱公司為尋求發展性能力或治療性創傷的女性，提供實際的性高潮訓練。公司教導學生進行「性高潮冥想」，即由女性顧客裸露下半身，並讓男性撫摸性器15分鐘，男伴可以是女性的伴侶或其他顧客。

它備受爭議的不單是活動內容，還有推銷手法。有些人因為付學費而債台高築。《彭博商業周刊》曾於2018年6月報導，有前員工透露，他們被迫與潛在客戶性交，誘使其報名參加費用昂貴的課程。課程主持人Tavakoli-Far指出，2018年OneTaste周末課堂費用為499美元，全包課程則為6萬美元。

報導說，該公司巨大的利潤都是建立在員工的心理創傷之上。其中一名受害人稱她原本是顧客，後來成為員工，離開該公司時已患上創傷後壓力症候群（PTSD）。

(中時新聞網)