新冠疫情不斷延燒，重創全球經濟，許多東南亞國家也不例外，但是越南卻成功控制住疫情，持續保持經濟成長，令人刮目相看。

根據《日本經濟新聞》報導，新冠疫情蔓延，導致東南亞國家紛紛陷入負成長，而越南成功控制住疫情並保持經濟成長。同時，繼第二季之後，越南經濟第三季也實現了正成長，比去年同期增長2.62%。得益於生產基地遷往越南的現象增多，越南的出口正在增長。國際貨幣基金組織（IMF）預測，越南在2020年國內生產毛額（GDP）將超過新加坡和馬來西亞，躍居東盟國家第4位。

報導指出，越南經濟增長的動力是出口成長。越南10月的出口額為267億美元，比上年同月增長9.9%。根據越南工貿部預測，2020年全年出口額將比上年增長3%至4%，進而支撐經濟成長。

越南出口成長的主要原因，是跨國企業把工廠轉移到越南，因為人工較為便宜，工人勞動力強，已經在越南開設了智慧手機廠的韓國三星電子集團，正考慮關閉其他地方的工廠，把生產轉移到越南。

報導分析，越南經濟成長的另一個主要原因，是該國新冠肺炎累計確診病例只有1300人，對經濟造成的影響不大。越南僅在4月，實施大約3周全國禁足令，是東南亞最早復工復產的國家。越南之外的東盟國家依然未能擺脫經濟負增長。馬來西亞第三季GDP比上年同期下降2.7%，因為佔其經濟將近六成的服務業下降4%，形成了拖累。

根據IMF對2020年GDP的預測，越南將成長1.6%，新加坡和馬來西亞將萎縮6%，泰國甚至將下降7.1%。從GDP排名來看，越南將超過新加坡和馬來西亞，升至東盟十國當中的第4位，排在印尼、泰國及菲律賓之後。

最後，報導也強調，越南也存在不穩定因素。假如美國當選總統拜登撤銷川普政府的關稅政策，生產企業遷往越南的趨勢就有可能減慢。

(中時新聞網)