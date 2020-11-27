2020年已經來到尾聲，不少人更是希望能趕在明年農曆年前脫單，與曖昧對象共譜戀曲。日前搜狐網「花間雨屋星座」專欄就點名3星座男生，在2021年元旦後走桃花運，只要抓緊時機表白，就有望成功抱得美人歸！

天秤男：

溫文儒雅的天秤男個性溫柔體貼，擅於傾聽的他們很懂得揣摩對方心思，一言一語都能說到對方的心坎裡，在日常相處細節上，也能照顧好對方。

同時，他們也很懂得討好對方閨蜜的道理，而長袖善舞的他們也容易讓女方閨蜜留下好印象，進而擄獲人心，只要閨蜜美言幾句，就能大大提升告白成功率。

射手男：

天生愛好自由、不愛束縛的射手男天生不懂得考慮太多，遇上心儀的對象就會卯足全力勇敢告白，因此他們的愛情大多火辣而炙熱，自信高傲的他們也是典型的霸道總裁類型，恨不得將自己所有的愛，高調的展示給對方，追求過程中，鮮花蠟燭更是基本標配，尤其是熱烈的直球告白，相信很少有女孩子能夠將其拒於門外。

水瓶男：

個人主義濃厚的水瓶座很難區分友情和愛情之間的差別，要等到友誼慢慢升溫至一定高度後，才會開始意識到情感已經發生了變化。在兩性相處之間，水瓶座也喜歡從朋友關係開始，等到彼此相互熟悉，慢慢培養出共同興趣和好感後，才會在有十足把握的情況下開口示愛。

(中時新聞網)