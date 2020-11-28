為了展現加碼投資中國人壽的決心，開發金控今舉辦重大訊息說明會，宣布將以每股新台幣23.6元公開收購中國人壽10億股，等於將砸236億元，取得中國人壽21.13％股權，持股目標將過半。

開發金控發言人張立荃強調，未來對中國人壽「百分之百持股，絕對是我們的終極目標；開發金控自106年9月將中國人壽納為子公司後，具有壽險、商業銀行、證券及創投私募股權四大平台的金控公司，金融版圖更完整。

對於併購的資金來源，張立荃表示，將以自有資金、舉債來支應，其中，開發資本、凱基證券已分別減資15億元，開發金也已經發行100億元普通無擔保公司債，資金來源不成問題。

對於中國人壽23.6元的公開收購價格，張立荃解釋，公開收購對價條件是委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書，對價相對於中國人壽過去20日、簡單算數平均數每股平均價20.14元，溢價率為17.2％。

開發金解釋，106年9月已透過公開收購方式，轉投資中國人壽股權，加計子公司凱基證券的持股，開發金總計對中國人壽持股比例近34.82％，若這次公開收購預定的數量，持股比例將達55.95％，中國人壽將可成為開發金控持股過半的子公司。

(中時 )