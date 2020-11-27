劉道玄近期推出全裸寫真書，展現八塊肌養眼好身材，讓他選擇大解放的關鍵，就是去年曾因急性心肌炎在鬼門關走一遭，他日前上《聚焦2.0》透露險喪命的驚險過程。他去年在外地軋兩部戲，起初身體有恙以為只是感冒，加上平常有在健身沒多留意，沒想到第二天心臟劇痛：「感覺好像有人用手一直掐你的心臟。」呈現缺氧狀態完全無法呼吸，痛到他直接躺在街上大聲吼叫，連計程車都拒載，送醫後緊急插管，當下情況很不樂觀，死亡率高達七成，他還在加護病房一邊痛哭一邊寫遺書。

劉道玄說當時情況危急，完全沒辦法呼吸，整個人倒地後，只能用最後的力氣大吼求救：「我就一直叫：我呼吸不到空氣了！怎麼辦！快救我！」好心人趕緊協助攔計程車，第一輛車還因他吼得太誇張拒載，還好後面的計程車幫了一把，但司機一路很緊張，擔心來不及搶救還不斷替他加油打氣，要他撐住。一到急診就被送進加護病房插導流管，醫生診斷為急性心肌炎，必要時一定要裝支架，而一插管，劉道玄就開始全身發燙，陷入昏迷。

第一天情況最危急，劉道玄的呼吸心跳一直下降，他跨海與台灣信任的醫師朋友聯絡，醫師朋友也說情況非常不樂觀，死亡率高達七成，還要他先把遺書寫好：「我就哭了一個晚上寫完遺書。」因為怕年邁父母擔心，即使已有生命危險，他還是不敢通知在台灣的父母：「真的蠻對不起他們的，害怕他們年紀大會擔心。」幸好最後生命跡象逐漸回穩，住了七天加護病房，才回台治療。鬼門關走一遭，劉道玄決定放慢腳步，好好享受生活，而這七天的住院費共花了二十幾萬，但回台檢查才花一千多塊，他笑說：「真的很感謝台灣健保！」

(中時 )