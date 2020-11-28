此時正逢大啖肥美螃蟹的季節，以地道潮州佳餚聞名的台北知名餐廳「潮品集」，也推出期間限定的鮮蟹料理，搭配經典清蒸、暖身進補的麻油、鹹香惹味的醬爆以及花雕蒸蟹佐Q彈葛粉和避風塘等多種食法獻客，並在即日起至12月31日祭出「聚餐送螃蟹」的好康活動，最低2人就能以合菜方式品嘗招牌潮菜及手工港點，再大啖免費的「咖哩焗蟹」料理，合菜超值餐每套1599元起，要以划算價格滿足饕客的胃和心。

潮州地處沿海，以烹調海鮮見長，選料考究，製作精細，並以醬碟佐料，達到「新鮮美味，清而不淡，鮮而不腥，郁而不膩」的最高境界，而台北神旺大飯店的「潮品集」餐廳是許多喜愛潮州菜的饕客們之愛店，近期「潮品集」為饕客設計2、4、6及8人的經典合菜自由選菜單，除了價格實惠，更自原店內菜單中篩選出必點招牌經典款菜色，再搭配隱藏版美食，讓雙人小聚、多人宴客都能一次享用「潮州招牌滷水」、「潮州美饌」、「招牌港點」、「主食」、「時蔬」、「湯品」等豐富美味，貼心依人數準備份量，想吃合菜不再需招兵買馬，照樣能點好想吃的料理。

「潮品集」推出2、4、6及8人的經典合菜自由選菜單，並贈送鮮蟹料理。（台北神旺大飯店提供）

更划算的是，若饕客來店點購這次的經典合菜自由選菜單，餐廳就豪氣贈送噴香的「咖哩焗蟹」，2人用餐贈1份，4人用餐贈2份，以此類推；「咖哩焗蟹」使用季節限定的肥美鮮蟹，搭配主廚秘製咖哩醬大火爆炒，香氣逼人的蟹肉讓人吮指回味。

這次推出的經典合菜自由選，菜色包含必吃的人氣經典美味，像是「潮州招牌滷水」有潮州滷水鵝、潮州滷鵝翅、潮州滷牛肚、潮州滷牛腱、滷水五花肉等選擇（依人數挑選道數）；其中，每日狂銷200份的鎮店之寶「潮州滷水鵝」是以經年累月從不斷火的50年老滷滷製，以多種中藥材及香料作為滷水底味不停新添的鮮嫩鵝隻、鵝血、鵝腸、大腸，讓食材吸收老滷的沉香，又讓鮮味交融於滷水中，使之日益甘香。主廚將老滷浸熟鴨隻後澆淋賦味，再以俐落的刀工片下0.3公分厚的鮮嫩鵝肉，蘸上特製鵝醋，美妙滋味盡從一盤鵝肉中展露無遺。

「潮州美饌」有薑蔥牛肉煲、潮州匯小炒、椒鹽軟殼蟹、XO醬炒螺片、冬菜蒸午仔魚等選擇（依人數挑選道數）。滿溢港粵風味的煲仔菜「薑蔥牛肉煲」鹹香下飯，料理時，先以大火爆香薑片與蔥段，後加入牛肉片迅速翻炒，起鍋前淋上老抽添香，滑嫩肉片吸飽醬汁，色、香、味俱全，甚是迷人。「XO醬炒螺片」使用潮品集純手工炒製的XO醬，濃縮干貝、金鉤蝦精華，還有大蒜、朝天椒帶出辛辣，再與彈牙螺片拌炒，完美襯托海味鮮甜。

若想嘗道地潮州味，不妨試試「冬菜蒸午仔魚」，冬菜對潮州人來說，是再家常不過的常備調味品。經鹽、蒜頭、魚露、白酒、砂糖醃漬的白菜心稱作冬菜，滋味清香爽口，入湯入菜最是畫龍點睛。再選肉質細膩、富含油脂的午仔魚，將兩樣潮州知名食材搭配，淋上豉汁、熱油蒸煮，呈現最傳統的潮滋味。另道潮州人的日常美味「潮州匯小炒」則是將芹菜、花枝、海哲皮、青椒、胡蘿蔔、雞肉，均切為等長絲狀，再與炸芋頭絲一同入鍋快炒，僅以少許鹽巴調味，卻絲毫不覺單調。

「潮品集」的潮洲滷水鵝。（台北神旺大飯店提供）

「招牌港點」包含筍尖鮮蝦餃、蟹黃蒸燒賣、臘味蘿蔔糕、蜜汁叉燒酥、蘿蔔絲燒餅、潮州蒸粉粿、流沙奶皇包、雞絲炸春卷、蘿蔔絲燒餅（依人數挑選品項及道數）。「筍尖鮮蝦餃」則選用大尾草蝦，費時以強力水柱沖刷，藉此保留其彈牙肉質，飽滿內餡在半透明水晶皮若隱現，外層的摺子立體分明，展現出硬底子、真功夫。

潮品集的「蜜汁叉燒酥」也十分特別，不同於坊間捏製成常見的扇形，而是改良成皮餡比例更為適中的圓形，品嘗時才不至滿口酥皮而無餡，是潮品集的人氣款港點。每日熱銷百顆的「流沙奶皇包」則是以自製的老麵酵母麵皮包裹鮮奶、椰漿、鹹蛋黃特調奶皇餡，爆漿口感十分誘人。經典港點「臘味蘿蔔糕」當然必須收錄菜單。嚴選纖維細緻的清甜白蘿蔔與米漿融合，再添入蝦米、臘肉等料，煎至外金黃，內鬆軟。

至於主食和時蔬豆腐，則有潮州炒飯、潮州炒米粉、鮑汁伊麵、上湯莧菜煲、培根高麗菜、蒜蓉西蘭花、麻婆辣豆腐、脆肉炒芥藍等可選，同樣依人數挑選品項及道數，而餐後皆會獻上甜品及水果，為豐盛的潮州饗宴畫下句點。

「潮品集」的筍尖鮮蝦餃。（台北神旺大飯店提供）

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