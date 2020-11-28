2020台北金融博覽會盛大登場，富邦金控攜手子公司台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信以馬拉松「富邦帶你一起Run」為主題，打造專屬跑道場景貫穿展區，象徵人生如同一場個人馬拉松，在每個生涯階段中，富邦提供創新且多元的金融服務，陪伴大家一起跑向美好人生。

現場特別規劃五大站點「小資起跑」、「安心保險」、「親子理財」、「財富衝刺」、「退休規劃」，結合特色互動遊戲與說明，例如「搶救小保大作戰」射擊遊戲、「虛擬保險館」社群遊戲，在寓教於樂的氛圍下，民眾現場體驗樂翻天。

國人癌症發生率持續攀升，其中高價的癌症標靶藥的費用，對小資族或剛出社會的年輕人都是龐大負擔；富邦產險推出業界首張個人實支實付型「愛藥即時」癌症標靶保險，保戶僅需負擔小額保費，即能享有最高300萬的癌症標靶治療藥物費用保障。

富邦產險以「癌症標靶治療」為主題，設置「搶救小保大作戰」射擊遊戲，邀請民眾化身神槍手，在有限的存款及時間下，瞄準螢幕中的癌細胞，就像癌症標靶藥物一樣，在較小的副作用下，精準地幫助遊戲主人翁小保擊退癌細胞；另外癌症標靶藥費用高昂，遊戲中的射擊子彈象徵小資族有限的存款，藉此提醒民眾應盡早為健康醫療保障做足規劃，投保富邦產險「愛藥即時」專案，是人生起跑時的最佳小資保障方案。

富邦人壽近年推出「放個鹿Fun group APP」，以健康、運動為主軸，推廣健康管理及保險概念，更領先同業打造互動社群遊戲「虛擬保險館」，以各種有趣的生活情境設計虛擬保單，例如颱風下雨、加班勞累等風險狀況，藉由虛擬投保體驗，引領民眾深入淺出認識保險，進而在現實生活中懂得善用保險商品、實踐風險轉嫁。

富邦證券則設有親子理財站，科技結合投資 提供優質線上金融服務體驗；富邦投信則以財富衝刺站，彰顯存股投資術 小額投資成就財富大未來；台北富邦銀行則以退休規劃站，強調「富樂退、富了退」專案，以淺顯易懂又有趣的互動遊戲「富識島國、樂退尋秘」，讓民眾體驗退休規劃的精髓。

(中時 )