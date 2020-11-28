對於愛美的女性而言，心心念念想的都是怎麼減肥讓自己的身形變得更美、更窈窕……；小編也不例外，前陣子讀了《不消費的一年：購物狂的重生之旅，擁有越少，得到更多》（The Year of Less）這本書，書中開宗明義就說：「1年不消費，人生會發生什麼事？答案是：多出50萬元、減重13公斤、出了1本書，以及找回快樂的自己。」，驚覺原來還有這招：「不消費」不僅可以變瘦，還能存到錢。該書作者凱特．弗蘭德斯（Cait Flanders）親身經歷為期1年的「不消費實驗」、改變個人既有的消費習慣，從原本是購物上癮的月光族，到1年省下50萬元、減重13公斤、出了1本書，也找回快樂的自己；你是否好奇她是怎麼做到的？以下跟著小花平台一起來看看此一她提出的「不消費」理財觀，有何獨到之處？

「不消費實驗」6 Tips讓你挑戰慾望背後真實的自己

單是看書名，你可能會以為凱特．弗蘭德斯對於理財很有一套，其實不然！你一定很難想像，以前的她原本是個購物成癮的月光族，從來不認為每個月花掉超過9成、將近全部的收入有什麼問題，因為她更在乎讓自己心情愉快、成為她心中更好的人。

至於為何要開始這項實驗？凱特．弗蘭德斯在書中自述，回想起自己在29歲生日那天，開始了為期1年的「不消費實驗」，原先只是很單純地想要多存一點錢，當時她還嚴重懷疑自己到底能不能撐過這1年……；但沒想到1年下來的親身經歷大大改變了她原有的生活方式，更重要的是，完全顛覆了對「自我」的認知。

凱特．弗蘭德斯心有所感地說：「經過這次的自我挑戰，讓我看見隱藏在物質慾望背後那個『真實的自己』。」尤其她從中領會過度的消費是導致她過去暴飲暴食、戀愛不順甚至酗酒的主因，她以過來人身分提醒想要跟上腳步的讀者，需先捫心自問幾個問題：「為什麼我要嘗試這項實驗？」、「我真正想要的是什麼？」、「我希望根治哪些問題？」、「我希望成為怎樣的人？為什麼？」

如果你都做好準備了，那麼就來吧！以下凱特．弗蘭德斯提出6個Tips助你上手，切記要持之以恆，才能用最快的速度達成目標：

Tips 1、家事「斷、捨、離」

首先，減少家裡多餘、不必要的物品，「斷絕」、「捨棄」不必要的雜物，進而「脫離」對物品的執著。

針對有人提問：「既然有一段時間都不能買東西了，還大丟特丟，豈不是什麼都沒有了？」凱特．弗蘭德斯說明，力行「斷、捨、離」的好處在於可以認清自己到底浪費了多少錢並加深印象，正好拿來激勵自己約束「非理性」的消費行為。

(中時新聞網)