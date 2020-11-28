今（109）年以來受到新型冠狀病毒肺炎疫情的衝擊，國人健康防疫意識抬頭，也連帶帶動了外溢保單的熱賣，這類保單主要訴求除了有保障功能外，另有減低保費的「誘因」，也就是保戶身體愈健康、保費愈低，許多人衝著這點投保，一來督促自己培養健康的生活習慣，還能節省不少保費，可謂一舉兩得！其中又以「健走型」和「健檢型」外溢保單最受歡迎，根據金管會保險局最新統計，今年上半年「健走型」外溢保單保費收入高達新台幣7.41億元，到了第3季加入「健檢型」外溢保單同步銷售累積進帳更達14.27億元、年增2.87倍，至於銷售表現最好的前3大壽險公司分別為國泰人壽、南山人壽及新光人壽。

外溢保單上半年熱賣 後勢仍看漲

說到何謂「外溢保單」？小花平台保險顧問說明，目前外溢保單分為「健走型」、「健檢型」及「實物給付型」3種。

其中，「健走型」可以透過穿戴裝置或是由手機APP上傳走路步數，引導保戶平時多走路以降低個人健康風險；而「健檢型」主要是觀察健康檢查數據的變化，只要健檢數值符合規定，就能折抵保費或是增加保額優惠；至於「實物給付型」則是在相同條件下，保戶可以獲得健檢或是長照服務等非以現金方式的給付項目。

(中時新聞網)