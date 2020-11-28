歲末年終將至，新的一年即將到來，近來國內保險市場似乎並不太平靜，有關數百萬張失能扶助險面臨未來可能理賠不出來，恐成烏龍保單相關新聞鬧得沸沸揚揚，緊接著金管會出手整頓、要求保險公司「需認真面對」，或許未來的失能扶助險保單不再提供長期保證給付，又或者大幅調高保費，值得你我關注！

失能險熱賣大勝醫療險、成為保戶再購首選

說到失能扶助險，就不能不提它真的很夯也熱賣！自去（108）年底至今，失能扶助險備受矚目、持續暢銷熱賣，主要原因不外乎相較於一般傳統長照險，其理賠認定清楚明確、保費也相對便宜；根據保險公司提供資料顯示，失能扶助險每年平均以50至100萬件的速度銷售，自開賣以來已累積多達數百萬張的銷量，目前在國內22家保險公司中，僅有5家沒有銷售相關保單。

失能扶助險原名殘廢扶助險，也就是殘扶險，為落實身心障礙者權利公約精神的不歧視原則，行政院通過保險法修正案，以「失能」取代「殘廢」。根據《現代保險雜誌》所做的「2020年消費者壽險購買行為調查」指出，在保戶最想再購的險種中，失能扶助險大幅領先醫療險和癌症險，成為保戶再購「首選」，平均每10位保戶中就有4人想要購買。

金管會祭出5大措施助保險業者「自救」

「數百萬張失能扶助險，未來恐怕理賠不出來，或成為壓垮保險公司的烏龍保單」成為各大媒體報導有關失能扶助險斗大新聞標題，據了解，自開賣以來，一直都很夯，引發高度議論的失能扶助險，眼前急欲突破的瓶頸有二，一是面臨損失率攀高，導致再保拒保或是漲價，二是保險公司準備金不足，就這兩點已被金管會盯上，成為一觸即發的地雷。

(中時新聞網)