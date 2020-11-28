家是要住一輩子的，人人都想擁有一間可以為自己帶來好運的住家，風水命理改造師張明老師與大家分享，在看房子時可以特別留意以下10種格局，可以讓居住的人越住越帶財、越住越健康！

▍好運格局1：格局和方向

格局方正，或坐北朝南，或坐東向西的格局會越住越順利。

▍好運格局2：房前水流

房屋看出去，右前方水流往房屋左後方流過，水流彎曲非直線叫做「曲折有情」，是「引水進財」的格局。

▍好運格局3：居所依山傍水

房屋後面有靠山、前面有水塘，左右環抱是帝王之相，就像一張太師椅，明堂深遠，不但越住越健康，事業運可長可久！

▍好運格局4：房型像口袋

房型像口袋，入口處較窄、內部較寬。容易守財聚財，賺到的錢不容易流出，口袋收緊即可留住錢財。

▍好運格局5：客廳需講究

客廳是最重要的格局，建議運用黃色的內崁燈光，營造明亮又帶著柔和的氣氛，可以招財並帶來財氣。裝潢儘量用木質，其次是石材，儘量少用金屬。佈置窗簾及壁紙是最好的裝潢材料，清爽淡雅的裝潢或佈置可以越住越順利。客廳天花板或吊燈外圓內方的形狀設計，最容易招財。

▍好運格局6：廁所保持通風

廁所應該保持空風乾燥的狀態，若沒有窗戶又不保持乾燥，讓廁所呈現陰暗潮濕，就會容易產生黴菌、穢氣無法排出，這樣的話居住的人容易感冒生病，長期下來會影響健康！

▍好運格局7：廚房排煙暢通

廚房排煙不良，容易引起呼吸器官的疾病，尤其是對女主人，廚房排煙一定要暢通，才能守住全家人的健康。

▍好運格局8：陽臺設女兒牆、雨遮

陽臺不宜鏤空，有女兒牆以及雨遮會比較有安全感，可避免破財或財來財去的破財現象。

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(中時新聞網)