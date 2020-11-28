娛樂8點半》香港天王郭富城3年前和嫩模方媛結婚，婚後生下2女，家庭幸福，先前是黃金單身漢的郭天王，也是演藝圈中著名的發電機，除了和熊黛林分分合合引人矚目，也曾和小模傳緋聞，其中一位是身材火辣的中泰混血兒「仙樂都」吳堯堯，她最近閃婚小2歲老公，問她是否雙喜臨門？她沒承認也沒否認。

五官深邃、精緻，又擁有火辣性感身材的39歲仙樂都20年前出道，她參加劇集《我和殭屍有個約會II》舉辦的《長腿美少女選舉》，從此脫穎而出，2015年她演出《星期5冇女2》飾演「仙樂都」一角，從此以「仙樂都」為藝名。

吳堯堯先前常秀性感身材。（圖／翻攝自ng.yo.yo IG）

據《東網》報導，2012年仙樂都上網路節目，傳出疑似被有「維園霆鋒」稱號的林克霖動手動腳，雙方到了警局，女方直言受到驚嚇，不願隱忍，男方則強調雙方你請我願，暗指仙樂都炒新聞，雙方不肯退讓，因此鬧上法庭。

2014年仙樂都被週刊直擊穿著火辣現身中環蘭桂坊，身邊還有很多辣妹好友相陪，引人注目的是，身邊還出現前棒棒堂成員Elmo，一行人開心玩鬧，仙樂都還差點走光，眾人玩到凌晨才各自離開，但對於這段緋聞，仙樂都當時沒回應。

吳堯堯最近被說發福。（圖／取自《on.cc東網》；翻攝自ng.yo.yo IG）

過去仙樂都曾和郭富城傳緋聞，她澄清兩人只是純友情，只是郭富城家賣護膚品被莫名聯想，2015年郭富城認戀方媛，仙樂都則貼出自己扮成性感的聖誕麋鹿照，坦言也想跟進有新戀情，說：「天氣很冷，很希望有人能溫暖我」，但提到擇偶條件，她表示寧缺勿濫，偏好笑容燦爛的陽光男，彼此相處沒壓力就好。

仙樂都雖常嶄露好身材，但也耕耘演員工作，去年她演出由真實案件改編的電影《極闘6漂移都市》，片中她飾演被性侵的智能障礙人士，總濃妝豔抹的她，這回必須在鏡頭前拋開所有化妝品，全程素顏公開膚質，她笑說：「素顏比賣性感更難，性感可以多墊幾個胸墊，素顏感覺太赤裸」，一度因此很沒安全感。

身為香港、泰國的混血兒，仙樂都2017年曾接受《香港01》專訪，直言到香港工作發展，最終目標還是希望能推廣泰國文化，不要只關注她的身材，她分享家庭背景，父親是香港人，母親是泰國人，爸媽在香港邂逅相戀後，最後在泰國註冊結婚，然母親到香港生下她後，又因沒有居留權必須得回泰國生活，讓仙樂都從小度過一段「沒有母親的日子」。

仙樂都回憶，幼稚園時同學都笑她是沒媽媽的孩子，她滿腹委屈回家問爸爸，才得到回應：「妳是有媽媽的，只是她在泰國」，然而母親多年來只能偶爾到香港探望她，每次媽媽跟阿姨出現，仙樂都就知道有好吃的食物，因為媽媽總會準備一桌食物慰勞她，而仙樂都直到長大後，才有機會「尋根」，一探媽媽的故鄉。

3年前香港社會傳出「性交轉運」的騙色攝影師案件，問仙樂都是否遇過這樣的事？她當時說受過邀請，但自己是信密宗，母親則是泰國人偏向佛教，她聽聞這事覺得太邪門沒有答應，「給多少錢都不會拍」，也強調：「其實也知道性交轉運絕對是騙人的，要好運還有很多方法！」

吳堯堯和男友登記結婚成人妻。（圖／取自《on.cc東網》）

近期仙樂都頻傳發福有喜，近期她證實和交往2年、從事農莊生意的男友梁國鋒提交擬結婚通知書，梁國鋒的職稱是公司董事，且比仙樂都小兩歲，兩人疑似已經同居，住址在同一地點，而《東網》求證仙樂都，她承認已經開始籌備婚禮、挑婚紗，至於是否雙喜臨門，她妙答：「很小氣，我不會講的」。

(中時新聞網)