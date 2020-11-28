你身邊有沒有一個這樣的朋友，明明沒什麼戀愛經驗卻特別熱衷於為別人的愛情獻計？他們對兩性情感問題有著一套自己的方法論，侃侃而談，有模有樣。星座運勢網站「星座愛情運勢」點出以下3個星座特別有這樣的傾向，他們特別愛給朋友關於愛情的意見，讓人以為他身經百戰，實際上根本就缺乏實戰經驗！

▍1.白羊座：煽風點火第一人

白羊座是典型的愛看熱鬧、愛煽風點火。只要別人的感情有點風吹草動，白羊座就一副好像自己馬上要脫單了一樣興奮，「喜歡就上啊，要個LINE怎麼了？不主動怎麼會有故事呢？」、「他都約你出去了，一定是對你有意思。有什麼好猶豫的，喜歡就上啊。」其實同樣的事情要是發生在白羊座自己身上，說不定一下就打退堂鼓了。其實也不是沒種，那些沒什麼戀愛經驗的白羊座們大多是因為太沒耐心了，覺得談戀愛是一件過於麻煩的事情，往往還沒開始就中途退場了。

▍2.處女座：捕風捉影第一人

為什麼說處女座是「捕風捉影」第一人？因為處女座對細節的敏感與掌握實在是太極致了。一點點細微末節，就能把對方扒皮的一乾二淨，「昨天那個男孩子不錯。下車會主動為你開車門，服務員上菜之後也會禮貌的說謝謝。這些動作都很自然，不像是刻意表現的，而是種習慣了。所以家教應該挺不錯的，可見家庭環境也不會太差。」、「我看了他的社群追蹤專頁，大部分是一些時事和金融相關，沒有什麼網紅美女，留言互動裡也沒有什麼可疑人物。整體來說，愛好單純，環境簡單，圈子乾淨。」有這樣一個處女座朋友是不是很厲害？但也正是因為他們太注重細節，在意的事情太多，挑著挑著把自己給挑剩下了，只能把這點功力花在別人的愛情上，有點讓人哭笑不得。

▍3.天蠍座：腹黑攻心第一人

天蠍座是個可靠的情感導師，一邊指導別人談戀愛一邊沾沾自喜。他們最擅長攻心，什麼欲拒還迎、忽冷忽熱這些撩人手段對天蠍座而言簡直是信手拈來，「訊息千萬不要秒回，聊天不要一天就把話都說完，必要的時候裝作沒看到，留到第二天再回覆說不好意思昨晚睡著了沒看到，既能吊人胃口隔天還能自然而然搭上話。」、「約會的時候故意穿少一點，吃完飯出門風一吹，打噴嚏還是咳嗽任意發揮，對方把自己的外套脫下來給你披上，下次就可以找機會還給他了。還他之前記得把衣服洗乾淨，留下淡淡的洗衣劑的香味」天蠍座撩人的功力是不是把你看的目瞪口呆？道理都懂，技巧也都會。那天蠍為啥還一直是單身呢？因為他們自尊心太強了，他們通常不會喜歡不喜歡自己的人，一旦對方沒有回應，天蠍座就會立刻止步，停止試探。

▍4.摩羯座：心理揣摩第一人

在不少人看來，摩羯座是有點呆板甚至木訥的，其實摩羯座的心思非常細膩，部分摩羯座因為特別善於觀察，所以在揣摩人的心思這一方面真的是大師級水準，「他是不是主動發訊息又總是沒下文？別想了，十之八九你只是池塘裡養的其中一條魚。」、「他如果突然變得有點奇怪，以前可以大大方方給你看的手機也換了密碼，而且突然開始喜歡挑剔你的小毛病，那不用猜，一定是在外面認識了新獵物，開始看你不順眼了。」沒有什麼戀愛經驗的摩羯座，可能也就是因為摩羯座總是「想很多」，凡事都有顧慮，才錯失了很多去愛的機會。於是跟自己說「感情就順其自然吧」乾脆卷起袖子搞事業了。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)