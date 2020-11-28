馬斯克規劃特斯拉的三大營運目標，在全球各地興建超級工廠、研發高效能電池的技術能力、研發最強而有力且有AI運算功能的自動駕駛系統。對華爾街市場來說，電動車出貨年增率得要維持在四～五成間，才能讓特斯拉的資本市值常態維持在4000億美元以上。

特斯拉終於如願即將在十二月二十一日被納入S&P 500指數成分股！在利多題材發酵下，華爾街投行Wedbush看好電動車需求且特斯拉是領導品牌，將特斯拉目標價提高到一千美元，帶動特斯拉股價這回再創五九九．九九美元的歷史新高。經過近期的股價漲勢，創辦人馬斯克總資產達到一三六○億美元，超越微軟創辦人比爾蓋茲，成為全球第二大富豪。全球第一大富豪則是亞馬遜創辦人貝佐斯，財富總額超過兩千億美元。

電動車出貨維持高成長

特斯拉今年在上海超級工廠的產能大開後，電動車生產量都能達到市場先前期待的高標，今年前三季已經出貨三一．八七萬台，距離今年出貨目標五○萬台達成率六三．七四％。特斯拉必須在第四季生產超過十八．一三萬台才能達標，意即第四季出貨量要比第三季多出三成才能達標。要能達到這樣的高生產量有一定程度的困難，特斯拉創辦人馬斯克在十月下旬財報後表示，今年出貨目標不變！對華爾街市場投資人來說，或許就是因為馬斯克這樣的霸氣，才能讓股價衝破五五○美元、資本市值能達到五二六四．四五億美元。一九年共出貨三六萬台，今年拚五○萬台目標，若特斯拉要想維持資本市值常態在四千億美元以上，出貨年增率得要維持在四～五成，明年出貨目標應該會達到七○～七五萬台。

上季特斯拉交出ＥＰＳ○．三五美元，是連續第五季獲利創下成立以來最長的獲利績效。特斯拉拉抬股票很高招，第二季交出ＥＰＳ○．一一美元並創下連續四季都有獲利，特斯拉宣布將要進行股票分割並且一股拆為五股，這一宣示促使波段上漲超過六六％，資本市值首度站上四千億美元大關。當時隨著股價不斷創新高，市場傳出特斯拉會在九月被納入S&P 500指數成分股，致使股價創下歷史新高。特斯拉雖然未能如願在九月份被納入S&P 500指數成分股，但該來的總是會來，延宕一季後這回終於被納入，成為股價再創歷史新高的動能。

雖然特斯拉連續五季都獲利，但這五季獲利加總ＥＰＳ僅○．七六美元，營收總和三四五億美元。從財務數據來看，特斯拉的獲利能力不佳加上股價累積漲幅不小，往往成為空頭狙擊的標的。實際上，空頭想要狙擊特斯拉不但沒有撈到好處，而且還大虧。根據金融分析公司S3 Partners統計，空頭帳面在十七～十九日的三個交易日已損失四○億美元。目前空頭未回補部位占在外流通股數六．二％，已經比去年同期的二一％少很多。特斯拉過去一年多的漲勢，正好說明空頭是多頭最佳燃料的事實。

興建第三、四座超級工廠

馬斯克曾經講過，不想讓公司帳上有太高的獲利，帳面數據對營運成長沒太大幫助。他願意把大部分營收都投入技術研發和產能擴充，才能在未來有最大的成長動力。馬斯克的確也說到做到，去年十月在中國政府支持下不到一年就在上海自貿區蓋好一座超級工廠，這座工廠完成後，是特斯拉認為今年能達到五○萬台出貨量的生產目標。特斯拉積極布局電動車的超級工廠，就在上海工廠完成後，已經規劃在德國柏林附近興建全球第三座超級工廠，預計二○二二年底或二○二三年完工投產。（全文未完）

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《先探投資週刊2119期》

(中時新聞網)