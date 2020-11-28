用開放的心態，人生有無限的可能性！淡出演藝圈多年的知名藝人徐至琦(亦名：徐子凝)，日前悄悄現身在《紅灣跳動》的招商記者會，這一次，她不是以藝人身分站台，而是以股東身分出席會場，並在現場接受媒體訪問。

掩不住雍容華貴的氣質，紅灣跳動看板前拍照的身段，可嗅出當年鎂光燈下的風采，經過這幾年淬煉，數度華麗轉身，她已是幾家新創公司背後的天使投資人。

她說，感謝母親昔日嚴格的雕塑，讓她在五光十色的演藝圈中不致失心迷路，也感謝在中國大陸工作期間，幾位企業家貴人的提點，投資創業的路上少走彎路。

不甘被當花瓶 演藝事業高峰急流勇退

徐至琦是誰？她是台灣唯一奪得全球國際選美賽事《亞洲冠軍》的女星，是二○○九年歐洲旅遊選美皇后全球國際賽─亞洲冠軍、二○○九年世界比基尼模特兒全球國際賽─最佳氣質獎、二○○八年環球洲際小姐全球國際賽─最上鏡頭獎的選美三冠王。

十年前，徐至琦在《康熙來了》節目爆紅，開啟她的演藝生涯，她傲人的「事業線」及性感的姿態登上《中國時報》政治版頭版，是各大綜藝節目的通告女王，小Ｓ、蔡康永、羅志祥、胡瓜、吳宗憲、張菲、利菁、許乃麟、白冰冰等檯面上知名主持人都曾合作過，網路聲量一度還高過當時競選台北市長被槍擊的連勝文，但演藝事業最頂峰時，她選擇急流勇退，轉到中國大陸發展。

「我不甘被當花瓶」，在綜藝節目中，徐至琦是「一個被包裝的性感娛樂商品」，哭笑由不得自己，內在想要「做自己」的聲音在螢光幕後、笑聲喧嘩退去時慢慢放大，暗夜裡緊繃她的神經。

母親教導收斂心性 「不碰黃賭毒、不涉黑」

父輩是黑道大哥，曾經開過舞廳、賭場，上下學坐的是凱迪拉克、勞斯萊斯，身邊總有保鑣伺候，名副其實的黑道千金，血液裡流著父親驕橫海派的因子，母親卻反差的是個斯文美人，性格嚴謹，常耳提面命她如何待人處世，鋼琴、芭蕾、美姿美儀等兒時才藝不曾少過，從小父母親教育兩極化，造就她內外反差。

其後政府掃黑治平，家道中落，父母婚姻隨之生變，中學以後她改從母姓徐，失去黑道千金的派頭，跟著母親刻苦生活，母親嚴厲斥喝「不准碰黃賭毒、不准涉黑」，她開始收斂心性，在五光十色的螢光幕後仍可保持自律的私生活，不曾有失態、感情緋聞纏身。

轉戰對岸娛樂圈 引發從商契機

二○一○年，她因《康熙來了》節目在兩岸爆紅，名聲跟著在對岸響亮，不願當花瓶，甚至被當作賺錢工具的徐至琦，內外躊躇、不斷尋找突破的窗口，正好深圳華娛衛視來電開出主播主持邀約，她毅然放下台灣所有的工作飛往對岸。

主播主持工作對徐至琦來說是全新的體驗，除了外在形象包裝之外，更多的是內在知性的呈現，當時她聯合主持「愛尚女人香」談話節目，商業動態、保養美容、時事新知等無話不談，每每引起觀眾的興趣，收視率曾勇奪該台的月冠軍、季冠軍，也因此打開她個人的商業視野，埋下後來經商的契機。

行善不落人後 號召企業家捐贈物資幫助弱勢

在主持節目期間，徐至琦跟中國大陸友人聊天，得知內地三、四線的城市，偏遠山區的貧窮農村學校竟無課桌椅，孩子們必須坐在地板上課，生活物資也極度缺乏，她備感訝異，深深覺得「做為公眾人物，應該做更多事」，她先自己解囊資助學童，再號召身旁親友、企業人士捐贈物資，幫助偏遠山區的弱勢學童。

隔年，徐至琦與在香港經商的台灣第三代企業家墜入愛河，為保護戀情，她選擇淡出演藝圈，並且改名「徐子凝」，低調遊學開始新生活。她只願受邀擔任評委，湖南電視芒果TV選秀節目「星姐選舉」選美冠軍評委、四川衛視「世界小姐四川總決賽」評委，以及華鼎獎紅毯嘉賓、上海電影節紅毯嘉賓等，受寵備至。

知性女主播的形象加上善心美意，她的名聲開始在企業家圈裡傳開，常受邀參加中國大陸的慈善晚宴，說服企業家捐贈庫存物資，運送到三、四線城市、湘西等偏遠山區農村、學校。幾年下來，共集結運送超過五百噸的物資，其中一次是天津大爆炸事故期間，與一群北京富二代們合力送飲用水到災區。

徐至琦說，從事慈善，磨掉她過去黑道家庭出身稜稜角角的個性，心地更加柔軟平滑，能感受到他人的苦處，二來是慈善義賣結識不少企業家，他們三言兩語的提點，幫助她在日後投資少走冤枉路。

「大家覺得我是個女娃兒，有些不熟的投資案，我會轉發聽聽企業朋友的意見，這個好、那個不好，十之八九都會講中」，久而久之，磨練出她的投資眼力。

投資不用太複雜 「看產品、看人，然後直覺！」

眾多的投資案，服裝、餐飲、寵物等皆有，她最得意的傑作是「茶與布朗」茶飲連鎖店的投資及運營，當時「茶與布朗」在中國大陸已成立十多年，品牌逐漸老舊，她入股後，以大股東兼執行董事的姿態，參與前線布局展店，調整品牌重新出擊，從二○一五年加入到二○一八年三年間，全盛時期在二、三線城市有兩百家店，光是九寨溝景點就有八家店，最遠到西藏，全年營收上億人民幣，她再次選擇急流勇退，見好就收。

問她原因，她笑而不答，只說：「天下沒有不散的宴席，商場無常，要在好的時機變現」，一如她在好時機淡出演藝圈。

這一次她入股《紅灣跳動》，考慮時間不超過兩天，她說自己的投資方式很簡單，「看產品、看人，然後直覺」。

《紅灣跳動》是目前台灣第一個有效對接中國大陸《抖音》的MCN(Multi Channel Network，多頻道聯播網)公司，也是中國大陸芒果TV《超級帶貨王》唯一授權海選的公司，抖音在今(二○二○)年八月的日活躍用戶數量超過六億，抖音帶貨的電商模式更已突破一萬億台幣的銷售額，預計明年銷售額至少翻一倍以上。

遊走兩岸多年，她認為，台灣人有高度創意、有好的產品，但缺乏商業變現機制；商業是對岸強項，中國大陸商業模式可為台灣創意帶來更多商機，促進兩岸經濟合作。目前除了《紅灣跳動》之外，徐至琦還有食品業轉型電商等三個投資案在進行。

穿梭名利場 要找貴人 更要練心性抗拒誘惑

從藝人、主播、慈善家、實業家，每一個階段都演好自己，在最高峰時華麗轉身，徐至琦說，當明星只須對自己負責，當企業家、投資者卻要對股東、員工交代，「演藝圈和商圈都是名利場，要在其中找到貴人，還要有足夠定力抗拒誘惑」。

她感謝母親教她收斂心性，「不碰黃賭毒、不涉黑」，面對壓力，她會去滑雪、看足球賽宣洩，中國大陸「步長製藥」董事長趙濤告訴她，「我從不喝醉，因為不知道喝醉時會說出什麼話、做出什麼事、是否傷害別人，或損害自己形象」，一番話讓徐至琦深有警醒，從此她更加自律，面對有人灌酒，她會很解嗨的迅速逃離現場，「到目前為止只喝醉過兩次」，連記者都難以置信。

「有投資人資金掛我名下，連合同都不簽」，獲得信任，讓她備感溫暖。作為一個明星，有人喜歡、有人不喜歡，但作為一個企業家，「商譽良好，誰都喜歡你」、「言必果、事事有回應」，她分享，商業講錢重利，但信任則是一種情感交流。

雖然脫離螢光幕已經七年，她坦承會懷念鎂光燈下的感覺，但是一切隨緣，沒有刻意規劃，亦勉勵想要創業的年輕人，要有好產品、找到對的投資人、找到比你聰明的人幫你工作，最重要的是，保持謙遜互利，才能長長久久。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊 1057期》)

《理財周刊 1057期》

(中時新聞網)