行政院長蘇貞昌27日在立法院進行施政報告，同一時間，朝野爆發肢體衝突，事前撂話「1打35」的基進黨立委陳柏惟，將國民黨立委鄭天財重摔在地，隨即引發國民黨立委圍攻。事後陳柏惟在臉書PO出另一角度的畫面，疑因不滿清理豬內臟的桶子遭打翻，才憤而起身推了鄭天財。

陳柏惟在臉書寫道，「謝謝大家的關心，提供完整影片給各位參考」。影片中可以看到，陳柏惟先是忙著勸架，下個畫面，他蹲在地上幫忙清理豬內臟，鄭天財卻突然從左邊伸手，翻倒裝有內臟的桶子，疑因此舉引發陳柏惟不滿，慘遭撂倒。

立委陳柏惟上前勸架，將衝突的人拉開。（圖／摘自陳柏惟臉書）

陳柏惟蹲在地上清理豬內臟（紅圈處），鄭天財（藍圈處）突然將桶子（黃圈處）翻倒。（圖／摘自陳柏惟臉書）

立委賴品妤留言表示「要洗頭惹」，趙天麟則說「《逃出立法院》沒有在這個檔期上映真是太可惜了」。其他網友表示，「人家在打掃，硬要把垃圾桶打翻，被摔根本剛好」「3Q好棒！但還是要注意安全」。

不過，陳柏惟才放話要「1打35」，卻被國民黨立委林為洲架住脖子，陳柏惟滿臉通紅，表情相當猙獰，狼狽退出人群休息。陳柏惟氣得在臉書PO文「中國黨不倒，台灣不會好」，卻遭酸「35歲被59歲鎖喉，怎麼看都是59歲比較兇」「自己騙自己，還真以為很能打」。

(中時新聞網)