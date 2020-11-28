台中市7期開發逾20年，土地資源愈來愈稀少，近年商辦、豪宅及精品宅百花齊放。（盧金足攝）

地段！地段！地段！台中市7期新市政中心集結政經重鎮，土地交易再度加溫，台灣房屋集團趨勢中心統計最新實價登錄，7期2020年土地交易總金額，至今已達250億，創下歷年最高金額，與2015年39.2億相較，增長逾6倍，總金額與總面積，雙雙締造實價登錄以來新高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，7期2020年土地交易總金額至今達250億，總面積更超越去年的9294坪，首度衝破萬坪關卡，達1萬0908坪，分析原因，受歸國台商及企業的需求，一般中低總價物件也因在地自住、就業買盤扎實開出紅盤。

建案銷路順暢激勵，建商踴躍購地，甚至連北部建商都接連南下台中搶食大餅，掀起7期的購地大戰，市場上有形勢方正且稍具規模的土地釋出，建商斥資大肆購地。

台中市7期今年有近2600坪的達新雨衣舊廠土地釋出，加上另有惠宇建設惠國段、鉅本建設惠民段、新力旺惠順段等逾900坪的大型基地轉手，將7期土地交易量衝上高點。

第4季向來是民眾及企業購置不動產的旺季，張旭嵐預估，今年7期全年的土地交易總金額，極可能飛躍300億大關，交易總面積亦可望穩穩突破1.2萬坪，樹立歷史高度。

今年7期土地單價也有機會再攀高峰，台中品牌建商聯聚建設，日前以約28.6億購入聯聚瑞和大廈旁的936.8坪精華地，目前實價尚未揭露，換算每坪單價逾300萬元，顯示今年7期的土地交易盛況空前。

台灣房屋7期惠文特許加盟店店東陳裕方指出，7期經過逾20年的開發，土地資源愈來愈稀少，除非後續有建商將大型土地轉手，不然要再寫單年土地交易量上萬坪的機會不大，未來建商獵地的目標，將從素地轉向鎖定土地持分大的餐廳

、旅館、飯店及8大行業。

陳裕方認為，與上一波高峰由豪宅領軍的情況不同，今年7期的房市盛況，因商辦、豪宅及低總價精品宅百花齊放，未來建商推案應會維持產品的多元性，聚集各方客源。

土地物以稀為貴，7期地主多半待價而沽，往後7期精華區的土地價位恐將從每坪300萬元起跳，房價因反映地價成本而有所上漲。

(中時 )