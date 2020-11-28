國民飲料「養樂多」廣受歡迎，也出現許多模仿的品牌，但依舊無法與正版匹敵。但養樂多到底該怎麼喝？有人拿吸管戳，有人直接手指戳一個洞，更有人咬破瓶底來喝。對此業者親自回應，直指大家都喝錯了。

日媒《Jタウンネット》日前公布問卷結果，該問卷在2020年5月到11月半年間，針對日本民眾喝法作調查，3113份問卷中，有71.6%是撕開喝、24.3%是戳洞喝，其他方式則有4.1%。

不少民眾認為，用撕的才不會喝不乾淨，也比較方便作資源回收，戳洞派則表示，喝飲料還要花力氣去撕開，實在太麻煩，用手指直接戳個洞省事許多。

對此養樂多公司回應，正確的喝法還是推薦用撕開的，先把鋁箔紙邊緣摺疊的裙狀部分掀起來，弄成完整平面後，再牢牢握緊瓶身，就很容易撕開，若用開洞方式，手指可能會被鋁箔紙劃傷，戳開後掀起來的鋁箔紙也有可能傷到口部，因此不推薦。

(中時新聞網)