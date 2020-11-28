行政院長蘇貞昌27日赴立法院進行施政報告並接受質詢，蘇揆在民進黨立委護駕下進入議場完成施政報告，國民黨團因不滿綠營護航，竟拿豬內臟往台上丟，引發輿論譁然。對此，資深媒體人黃創夏在節目中揭露為什麼國民黨最後選擇要丟豬內臟的原因。

黃創夏在政論節目《鄭知道了》上表示，國民黨在討論是否要丟豬內臟在立院時，據他所知，內部有兩派意見，但最後還是決定要丟。因為國民黨自己也知道，美豬擋不住，而且他們也無法再演下去，希望這齣劇趕快落幕。

「因為反對萊豬，讓本來在加護病房的國民黨至少還有呼吸器，有些泛藍是有集結回去」，黃創夏直言，但是現在戲要落幕，要如何讓深藍的支持者至少有爽的感覺？他們最終決定要丟豬內臟集結深藍士氣，結果就是讓整個立法院變得非常腥臭。

不過，國民黨下了這個決定，黃創夏表示，他們也知道無法得到全面的支持，但是對已在加護病房的國民黨來說，至少還可苟延殘喘。黃創夏感嘆，這個事件沒人是贏家，人民會看到原來台灣的民主政治竟是這個樣子。

黃創夏強調，民進黨當然可以罵國民黨丟豬內臟在立院很噁心，但也要想清楚這背後有高達六成民意反對萊豬進口，可因大局為重不得不接受，接下來對民進黨最大考驗就是，到底蘇貞昌內閣能否落實萊豬的把關。

(中時新聞網)