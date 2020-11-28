美式賣場好市多廣受歡迎，近日更是因為黑五節，湧入比平日更多人潮。有網友逛到一半，發現明明一樣是冰雪奇緣公主玩偶，其中一組硬生生比另外幾組貴了近100元，她貼出照片稱「有出來走跳的比較」，網友一看全笑翻，短短2小時就有近2萬人按讚。

女網友貼出照片，表示「有在走跳的比較貴」，讓網友全笑翻，短短2小時就有1.9萬人按讚 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，透過照片可以看到，冰雪奇緣公主玩偶兩入組合，好市多下殺350元，原價1159元的洋娃娃只要809就能入手，但旁邊有一組標示「樣品出清」的同樣產品，卻要價900元，且頭髮還凌亂不堪，彷彿才剛運動完。

原PO打趣表示：「有出來走跳的比較貴！昨天喝幾罐反應在價格上」，不到2小時就有1.9萬人按讚，破千則留言：「照片快讓我笑死」、「我笑到旁邊以為我神經病」、「樣品比較貴 也比較狂XDD」、「樣品被玩壞了」、「這是安娜貝爾吧」、「左邊是剛進夜店的樣子，右邊是隔天起床的樣子」、「搖滾版比較貴也是很正常的」、「江湖在走，行情要有」、「剛跑完趴的公主」。

(中時新聞網)