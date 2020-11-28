斑馬魚不僅有美麗的外表，醫界更用其進行癌症、心血管疾病、免疫系統、傳染病、視網膜損傷修復等研究。如今，英國布里斯托大學更看上其組織快速的再生能力，將斥資150萬英鎊(約新臺幣5911.5萬元)，以5年的時間來解開組織再生與快速修復傷口的奧秘，使唇額裂、疤痕患者的傷痕得以根治。

《每日郵報》26日報導，這項研究目的在於分析人類與斑馬魚形成疤痕的基因。眾所周知，基因可促使組織再生並修復傷口。透過對斑馬魚活細胞影像與遺傳分析，研究團隊將找出傷口修復與疤痕形成的模式，進而用於人類疤痕治療的研究之上。

藉由分析帶有不同傷疤人的DNA數據，研究團隊也嚐試找出基因不同如何產生不一樣的傷疤，進而了解疫苗接種、唇額裂、剖腹產等不同原因，如何造成不同疤痕。

斑馬魚可解決人類的3種疾病。

研究主持人馬丁表示，該項目將提供疤痕遺傳學一個獨特的研究機會，並在疤痕研究領域裡開闢新的處女地。他樂觀地認為，光英國就有2000萬人身上帶著疤痕，這項研究的結果無疑對他們生活帶來改變。

研究團隊的另一位成員李察生則認為，他們將找出特定基因如何影響傷口修復，以及如何產生特定傷疤。他指出，斑馬魚的活細胞影像讓團隊可看到基因的變化，以及這些變化如何形成疤痕細胞，進而讓研究者思考如何介入並阻止傷疤產生。

贊助這項研究的無疤痕基金會解釋，研究遺傳學讓人類理解為何不同的傷口會形成不一樣程度的疤痕，並研發出改善患者生活的治療法，讓他們過得更有尊嚴而輕鬆。

疤痕會引起長期的情緒與生理問題，不論是疼痛、搔癢、行動不便，而這類的困擾讓人奔波於醫院，進行手術、植皮、塗抹乳霜，每日大量而繁瑣的護理只是為紓緩症狀。

無疤痕基金會的發言人，本身就是燒燙傷患者的母親。她認為，普羅大眾生活在一個要求完美身體形像的世界，導致她關心的不是女兒即將成為青少年，反而是幫她購買大量的化妝品「遮羞」。

她表示，燒燙傷患者的疤痕增生，讓其走路、跑步都萬分痛苦，手也因疤痕組織而扭曲，再也無法發揮過往功能。這項開創性研究將改變為傷痕所苦的芸芸眾生之生活。

(中時新聞網)