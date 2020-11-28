為了解英國孩童對於每日所吃的食物，有甚麼「搜奇」的觀點，乳製品製造商Arla針對1000名小朋友進行問卷調查；結果發現，約20%的孩子不知道牛奶是打哪來的，甚至有超過10%的小孩以為牛奶是超市生產的。

《每日郵報》27日報導，這份調查針對6至11歲的英國孩童進行訪問。除了不知道牛奶產自乳牛外，還有18%的孩童認為麵包是農場製做的，另有11%的小朋友也信誓旦旦地說巧克力也是農場生產的，讓研究團隊大嘆「你們父母是不是只唸農場文給你們聽」。

故事還沒結束，逾36%的小孩認為南瓜比牛奶對身體健康更好；約43%的兒童認為南瓜營養比牛奶更多。

為什麼英國孩子會「五穀不分」，研究認為現在的小孩子與農業生產鏈接觸過少，是問題主因。據統計顯示，約9%的孩童因為從未去過農場，導致他們的小腦袋對前述問題產生千奇百怪的回答。

為了「地方孩子」的未來著想，該公司只好發行孩童科普讀物，以掃除關於酪農產品的「都市傳說」。在書中，透過一隻好奇牛寶寶，孩子們可了解乳品加工過程與酪農、乳牛的生活形態。

Arla強調，如果小朋友不知道這些問題的答案，等於魔鬼藏在食物裡。因為，他們的成長過程中恐怕難以選擇健康的食物。

BBC女主播海倫支持這樣的做法。她回憶著，「我在酪農場長大，因此很幸運地能將桌上的食物正確地連結到現實生活中的產地；但我發現很多孩子沒有這樣機會，因此他們和所吃的食物出現嚴重脫節」。

她說，「如果我們不知道這些食物的來源與生產過程，我們如何分辨它是有益還是會形成負擔的食物」。

(中時新聞網)