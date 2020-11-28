媒體一份民調顯示，因為開放萊豬民意反噬，蔡英文總統滿意度再度下滑5個百分點至43%， 行政院長蘇貞昌則下跌10個百分點至38%。前民進黨立委沈富雄表示，造成這一次民調的變化，竟然是美豬。

根據TVBS最新民調，顯示行政院長蘇貞昌的滿意度下滑10個百分點，只剩下38%；不滿意度來到44%。而總統蔡英文滿意度43%，也下滑5%，不滿意度上升5個百分點來到41%。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，民意不只如流水，因為如果是流水的話，不可能在短時間內，有時東、有時西。短短幾年內，總統蔡英文已經由死亡交叉變成黃金交叉，現在又快要死亡交叉了，這好可怕。

沈富雄指出，造成這一次民調的變化，竟然是美豬，他覺得總統看了以後，一定會很後悔，因為可能以為這是小事，為了要報答美國政府這幾年對台灣的好，合乎國際規範、合乎食安標準，讓它進來有什麼不好，哪知道國民黨拿這個議題，把它炒到那麼成功。

沈富雄認為，現在看民調，其實衛福部長陳時中說「美豬不等於萊豬，萊豬不等於毒豬」，這個邏輯是不通的。因為美豬是包括所有的豬，有不萊豬，就是從來不吃萊克多巴胺的；也有「萊胺豬」、「萊不胺豬」、毒豬，現在已經演變到老百姓不在乎了，反正如果你是美豬，就不吃了。

(中時新聞網)