美國總統川普至今仍企盼透過法律戰逆轉選情，週四他向美軍發表感恩節談話，表示如果選舉人團12月14日把票投給民主黨籍的拜登，認證他為下一任美國總統，他將離開白宮。針對選舉人團投票，前民進黨立委沈富雄認為，川普應也不相信，起碼36票跑票，就能夠翻盤。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示一如預期，川普最後一定會乖乖地打包離開白宮，今天他提及選舉人團投票，如果這樣他就會離開，這在法律上並無不合。但是川普心裡頭應也不相信，起碼36票跑票，就能夠翻盤，沈富雄甚至認為，有可能連1票也沒有。

沈富雄認為，川普就是一個被寵壞的任性大男孩，而且是壞孩子，才敢講這種話，他的人格特質就是不成熟，所以他不能忍受身為現任的美國總統，坐在白宮裡，是一個被打敗的人，所以他在離開前，他一定要堅持說「我沒有敗」，但是他打包的那一天，人家會說「你輸了」，也沒有關係，因只有一天的時間，所以他就是臉拉不下來的「大男孩」。

沈富雄表示，大家會想怎麼堂堂的美國總統，會是這樣的一個人，民調顯示又有那麼多人支持他再選，所以川普作為美國總統，人格不成熟，多數的美國人，人格也不成熟。

民進黨立委許智傑則認為，川普還在打法律戰，當然是希望說還有一線生機，雖然輸的機會大很多，但現在走他心不甘情不願。但等到法律戰如果都輸了，當然他就會心甘情願地離開白宮。

(中時新聞網)