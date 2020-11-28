衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的女兒曾以琳在韓國首爾遭酒駕駕駛闖紅燈撞死，親友發起連署，向韓國總統府青瓦台請願，希望再修法加重刑責，5天內即突破20萬人連署門檻。

28歲的曾以琳6日在首爾街頭遭酒駕駕駛闖紅燈撞死，親友不捨年輕生命逝去，23日在韓國總統府青瓦台「國民請願」問政平台發起連署，號召各界響應，希望韓國當局能再加重酒駕刑責。

連署在今天凌晨達到20萬人連署門檻，韓國政府及相關部會將就此案予以回應。

依韓國國會2018年通過的現行法規，酒駕致死刑責為3年以上有期徒刑或無期徒刑；酒駕致傷則為1年以上、15年以下徒刑，或科1000萬韓元以上、3000萬元以下罰金。

酒駕肇事是許多國家共通的社會問題，韓國因酒駕喪生人數近年雖逐漸下降，但每年仍有數百人不幸身殞，尤其今年因疫情必須保持社交距離、戴口罩等，不便取締酒駕，在疫情甫爆發的年初，酒駕件數就有增加跡象。

根據韓國警方今年4月公布統計，1到3月酒駕事故件數較去年同期增加805件，約24.4%；因酒駕喪生人數則增加5人，約提高6.8%。（編輯：徐睿承）1091128

(中央社)