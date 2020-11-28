台北地檢署偵辦勞動部勞動基金炒股弊案，發現寶佳資產管理公司投資主管邱裕元涉嫌答應支付前勞動基金運用局國內投資組長游迺文交際費及不詳金額賄款，運用局勞動基金相關帳戶持續掛單買進特定公司股票炒作，將邱拘提到案，28日凌晨檢察官訊問後，諭令以30萬元交保。

據悉，邱裕元自今年7月起與游迺文共謀分階段炒作拉抬某檔股票，由邱裕元邀約游迺文見面商討，由游要求代操勞動基金的證券公司，以勞動基金相關帳戶持續掛單買進特定公司股票，並達操控特定公司股價目的。

據了解，邱裕元並允諾支付游迺文交際費及不詳金額賄款，游迺文隨即邀約相關人大量購買特定公司股票，並利用職權要求代操證券公司，以勞動基金相關帳戶，用高於市場的特定價格持續掛單買進特定公司股票超過400餘張，以達操控特定公司股價目的。

寶佳公司以低買高賣該特定公司股票，獲取不法利益甚高，游迺文與邱裕元等人勾結，利用勞動基金及運用局的影響力，協助操縱股價，牟取不法利益。

(中時 )