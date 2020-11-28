投資人期待2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗救世，美股今天收紅，延續漲勢，標準普爾500和那斯達克指數再創歷史新高紀錄。

道瓊工業指數終場上漲37.90點，或0.13%，收在29910.37點；標準普爾500指數上漲8.70點，或0.24%，收在3638.35點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲111.446點，或0.92%，收在12205.848點。（譯者：徐睿承）1091128

(中央社)