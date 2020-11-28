期待疫苗救世 標普那指創歷史新高 05:482020/11/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人期待2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗救世，美股今天收紅，延續漲勢，標準普爾500和那斯達克指數再創歷史新高紀錄。 道瓊工業指數終場上漲37.90點，或0.13%，收在29910.37點；標準普爾500指數上漲8.70點，或0.24%，收在3638.35點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲111.446點，或0.92%，收在12205.848點。（譯者：徐睿承）1091128 (中央社) #指數 #上漲 #標準 #標準普爾 #那斯達克 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 報復 陸對澳洲葡萄酒祭重罰 - 國際大事 - 中國時報 川普開鍘 季辛吉也遭殃 - 國際大事 - 中國時報 川普嘲諷拜登拿8千萬票 感恩節演講點閱低到僅1千 - 國際 疫情爆發近一年 譚德塞：國際專家將進入武漢調查 - 國際 - 中央社 英20％小孩不知道這東西打哪來 甚至以為是超市生產的 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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