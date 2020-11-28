罷免高雄市議員黃捷行動第二階段，已送40,918份連署書至高雄市選委會。黃捷表示，「邪不勝正」。清捷行動本部回酸說，黃捷繼上次「鳳字很難寫」之後，再次挑釁「邪不勝正」：「妳就是太邪，我們是渾身正氣。」

面對罷免案進入第二階段，黃捷再對選民溫情喊話，他表示，「我還是認為說邪不勝正，我們繼續做應該要做的事情，我相信多數的台灣人都還是知道說，當初這個民主的精神，是希望大家可以做對的事情，把不適當的政治人物下架。」，

罷免黃捷-鳳山清捷行動本部在臉書粉專貼文表示，繼上次的「鳳字很難寫」之後，她再次的挑釁「邪不勝正」，黃大議員的意思是，目前4萬多份的鳳山連署名單，都是「邪惡鄉親」的意思嗎？黃大議員說的真好，妳就是太邪，我們是渾身正氣，感謝妳的再次嗆聲。

網友回應表示，「認同~作應該作的事，下架不適當的政治人物。」、「被法院認證用人頭戶的人講自己正義？真是天地顛倒翻。」、「邪不勝正？？我看是正不勝邪吧…不然韓總這麼正氣的人怎麼會被你們這些弄掉？」

繼上次的「鳳字很難寫」之後 她再次的挑釁「邪不勝正」 黃大議員的意思是 #目前四萬多份的鳳山連署名單 都是「邪惡鄉親」的意思？ 由罷免黃捷-鳳山清捷行動本部發佈於 2020年11月27日 星期五

(中時新聞網)