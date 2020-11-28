小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（28日）新聞重點。

【1】4口之家健保費 年增1620～4788元

健保會昨完成費率審議，健保費調升至4.97％獲得較多委員支持，不過，仍有逾三成的委員支持費率調升至5.47％～5.52％方案，因此，會議決議以兩案並陳方式送衛福部核定；以月薪4萬的4口之家為例，每年要多付1620～4788元的保費，最快明年元旦實施。

【2】下屬涉貪 勞長指基金非一人可控

針對勞動基金運用局前國內投資組長游迺文涉賄炒股案，勞動部長許銘春昨在立院受訪說：「勞動基金的投資都有機制，不是一個組長可以去操控決定的。」國民黨資深財經立委賴士葆說，許銘春的說法有點避重就輕，讓人感覺有意淡化處理，充斥護短、包庇意味。

【3】文在寅會王毅 中韓啟動戰略對話

韓國總統文在寅昨晚於青瓦台與王毅舉行會談，就防疫、中韓關係以及朝鮮半島局勢等話題交換意見。王毅並轉達了大陸國家主席的口信，感謝文在寅國是訪問邀請，允諾「在條件允許時訪韓」。雙方決定啟動中韓外交安全（2+2）、海洋事務和新一輪中韓外交部門高級別戰略對話。

【4】暢通內科 北市擬挖過河隧道

台北市內湖區宏匯瑞光廣場開幕，市民擔憂內湖科學園區已長年壅塞，未來就業人口若再湧進，恐癱瘓內湖交通，北市交通局長陳學台27日強調，未曾放棄解決內科路段交通問題，近日評估港墘路、撫遠街過河隧道工程，未來若順利興建，可替內湖交通死結解套，也將是台北首條過河隧道。

【5】李小龍以武平權創先鋒

一代巨星李小龍27日80歲冥誕，縱然離世超過47年，但一生極富傳奇色彩的他，仍不斷影響著後世，其傲人的成就更是跨越地域、時代和種族。在銀幕上他登峰造極，在武藝傳承上他永垂不朽，在亞裔平權上更開創先鋒，透過行動力將華人強勁形象、富饒智慧的哲理寓意深植作品中，一改西方人對中國人「東亞病夫」的刻板印象，也消弭歧視和偏見。

(中時新聞網)