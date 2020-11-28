工作忙碌，讓便當常常放到涼還來不及吃，這類使用紙盒盛裝的便當可以直接放進微波爐加熱嗎？高雄市立鳳山醫院孫兆良營養師表示，由於紙盒、紙杯通常在紙漿之外還會加上一層防水、防油的食用蠟或塑膠淋膜，因此，並非所有紙製品都適合放入微波爐加熱！為確保健康與安全，建議將食材移到玻璃或陶瓷容器中微波復熱，更能確保食得安心。

放涼的便當到底能不能直接放入微波爐加熱呢？回答這個問題前要先瞭解盒裝到底是使用哪種材質！孫兆良營養師說明，其實我們日常常用的紙盒、紙碗、紙杯為了耐熱、耐水、耐油，通常在紙漿外層會再加上一層食用臘或塑膠淋膜，而這正是能微波與否的關鍵所在！依照食品安全衛生管理法，一次性使用的塑膠淋膜或塗層紙製免洗餐具應清楚標示材質名稱及耐熱溫度等相關資訊，因此，在微波加熱前，建議民眾先留意詳閱這些標註資訊！

若是採用食用蠟的紙盒、紙杯，若遇到高溫加熱可能會使蠟溶解，故不建議將容器加熱後食用。若是採用塑膠淋膜之產品則需視塑膠材質而定，像是PLA材質僅耐熱約50度、LDPE耐熱溫度僅約70至90度，這兩種材質就不適合微波加熱使用；另外，HDPE雖能耐熱90至110度，但微波加熱仍有疑慮。

紙盒、紙碗、紙杯可微波加熱嗎？ 一圖秒解。(圖/健談提供)

孫兆良營養師補充，塑膠中的PP材質相對較穩定、能耐熱100至140度，這類容器放入微波爐就相對安全。

然而，為避免複合式材質、產品標示不清或其他不必要之風險，孫兆良營養師建議民眾若需復熱食材時最好將食材移至玻璃、陶瓷類器皿再使用微波加熱，減少塑膠製品直接加熱可能造成的健康疑慮，才是比較安全且安心的做法。

此外，孫營養師也叮嚀，微波時切勿使用金屬容盛裝，以免產生火花而造成意外事故。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)