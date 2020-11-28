顏寬恒臉書

行政院長蘇貞昌27日在立院進行施政報告，面對國民黨的杯葛，基進黨立委陳柏惟事前放話要「1打35」，結果遭藍委林為洲架著脖子推出場，畫面掀起各界討論。對此，前立委顏寬恒27日晚間則在臉書貼出一段近30秒影片，並寫下文字狠酸陳柏惟，「再會打，打贏了、把國民黨立委都打死了，那又如何？」立刻掀起網友們一陣騷動。

陳柏惟在總質詢前，開直播放話「要1個人打國民黨全部立委」，國民黨團總召林為洲當下就隔空回嗆說「那就先來找我單挑」。而總質詢登場後，眼見陳柏惟出手攻擊鄭天財，林為洲立刻突破人群，一手揪住陳柏惟，用手臂架住對方脖子，只見陳柏惟在混亂中不斷胡亂出拳，這時幾位藍委紛紛圍了過來，陳柏惟才停下手被推離人群。

而這段畫面掀起不少人討論，其中在上屆立委選舉與陳柏惟競選的對手前立委顏寬恒，也罕見在臉書擷取一段陳柏惟25日直播、立法院衝突的片段，並寫下「柏惟：就算你再能打、再會打，打贏了、把國民黨立委都打死了，那又如何，2300萬人的健康還是犧牲了，人民依然是最後的輸家。」

最後，顏寬恒更強調，「政治立場可以不一樣，但守護人民健康的決心，不應該有差別。」這篇文章立刻掀起網友討論，不少人留言表示，「沒有比健康跟安全更重要了」、「以後看見你一次，就打一次」、「可是他根本就沒有贏」、「結果沒空打35人，忙著被打」。

(中時新聞網)