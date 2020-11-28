氣象局今早針對「北北基宜」發布大雨特報。（圖／擷取自氣象局）

今晚起低溫恐下探14度，而下周有更強冷空氣來襲，溫度將略低。（圖／擷取自氣象局）

受東北季風影響，氣象局今（28日）早針對北北基宜4縣市發布大雨特報。氣象專家吳德榮指出，今晚至下周一最低溫恐降至14度，而下周可能會有更強的冷空氣來襲，最低氣溫將比前一波低。

氣象局表示，受東北季風影響，今、明2天北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。另氣象局今上午7時10分，針對基隆縣、台北市、新北市和宜蘭縣等4縣市發布大雨特報。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今上午4時紅外線色調強化雲圖顯示，東北季風受地形舉升形成的層狀雲，覆蓋北台灣及部分東半部海面上，今晨大台北、東北部及東部皆有局部雨，桃園也有零量降雨。

吳德榮也說，今晚至下周一的清晨及夜間，平地測站最低氣溫有降至14、15度的機率；其他地區氣溫亦略降。今日各區平地氣溫如下：北部15至21度、中部17至26度、南部17至28度、東部16至26度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，下周二（1日）至下周三（2日）白天冷空氣略減弱，氣溫小幅回升；下周三晚至週五（4日）冷空氣再增強，氣溫下降，最低氣溫略低於前波，反映「一場秋雨一場寒」的情境。

(中時新聞網)