彰化某所高中在本月24日凌晨，驚傳女生宿舍遭到陌生男子侵入的事件，讓校園安全又引發話題。一名24歲男子，在凌晨一點多翻躍學校女生宿舍圍牆後，潛進廁所，又躲藏到樓梯內，幸好宿舍舍監即時發現，立刻逃離現場，警方隨後在4小時內火速逮到該名男子，但未發現他有任何不法證物，但他僅辯稱「要找朋友」，目前警方已將他以私闖民宅罪嫌移送法辦。

根據警方事後調閱監視器發現，該名在凌晨一點多，趁宿舍內學生都熟睡之際，利用翻牆方式，從女生宿舍廁所進入，然後潛入樓梯間內躲藏，整個過程約30分鐘，深夜1時許，彰化某高中遭到1名24歲黑衣男子翻牆進入廁所，再進入女宿舍樓梯間躲藏約30分鐘後，被宿舍舍監發現，但是當他行蹤拜敗露後立刻逃離。

經校校方安全人員及警方通報後，員警趕到現場蒐證，並調閱監視器，隨後在4個小時後火速逮捕這名男子，但他不斷辯稱說「要找朋友」，但警方搜查他所攜帶的手機及隨身物品後，初步並未發現他有旗魚不法犯行，因此依照「私闖民宅罪」函送，並列為治安人口加強管制。

校方事後立刻針對女生宿舍內進行清查，預防該位男子有裝設針孔或是其他危險行為，但是仍引起校內不少學生驚慌，校方也在上課日時，立即針對學生進行心理輔導，並加強校園安全宣導，轄區警方也立刻加強巡邏密度，但這起校園安全事件，顯示不少校園在安全上仍有加強空間。

(中時新聞網)