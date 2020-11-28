臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

為推動去中化，行政院準備將故宮博物院更名為「華夏博物館」，並從原先直屬行政院，降格改為隸屬文化部。對此，文化部長李永得表示，改隸與否不能用傳統的行政層級去看，有些人覺得降格，這是古老、封建思想。網友則痛批，民進黨政府推動「去中國化」不遺餘力，那有種乾脆把寶物都還給大陸，這樣豈不更快也更符合「台灣價值」。

故宮博物院傳出將改隸文化部，更名「華夏博物館」，由隸屬行政院的二級機關轉為三級機關，引發議論。故宮前院長馮明珠昨天表示，故宮地位堪比央行，典藏國家寶藏，有必要直屬行政院，若貿然行事，將使故宮國際地位下滑。

對此，文化部長李永得今天表示，法國羅浮宮也是由法國文化部統籌，且博物館有時會牽涉到政府的政策，國家如果能有一個統一的博物館政策，說不定對故宮更好。李進一步表示，改隸與否不能用傳統的行政層級去看，有些人覺得降格，這是古老、封建的思想；因此，故宮無論隸屬在行政院或文化部，都沒有降格的問題。

針對故宮更名、降格與李永得言論，網友紛紛表示：「應該把大陸的東西都還回去 這才是滿滿的台灣精神」、「還給國民黨呀」、「只要是有利都是他們的啦！

只要打上『轉型正義』的旗幟，把你抄家也是有理、行強盜之實也是正義」、「老蔣在台灣建設多少東西，有本事就把老蔣在台灣的建設全拆了！好處都想留，壞的都是別人的問題，果然雙標都有同一套邏輯！」「唉……滿滿的台灣價值……超會改名喊口號，然後國庫又燒掉很多錢，人民繼續苦哈哈」、「建議廢掉算了！將寶物還給中國人吧！」

(中時新聞網)