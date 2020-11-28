An incredible gift to be thankful for – NBA legend Michael Jordan is donating $2 million to help our neighbors facing hunger! #TheLastDance



Every action makes a difference. Join Michael & visit https://t.co/ExF6iX3wr7 to learn how you can donate or volunteer this holiday season. pic.twitter.com/UVUFQlbe0p — Feeding America (@FeedingAmerica) November 25, 2020

本周正逢美國感恩節(美國時間周四)， 黃蜂老闆麥可喬丹(Michael Jordan)掏腰包拿出200萬美元(約台幣5700萬)購買食物，請國內的窮苦人飽餐一頓。今年新冠疫情襲擊，境況較差的家庭此時面對假期更加淒涼，向來冷酷的喬丹此時雪中送炭，獲得球迷與網友稱讚。

喬丹聲明：「在這個艱苦的時刻，因為COVID-19疫情而無比困難的一年之中，我們更必須停下腳步來感恩。我很驕傲捐出紀錄片《最後一舞》的收益，給予Feeding America(美國救飢組織)旗下在卡羅萊納州與芝加哥的食物銀行。」

夏洛特黃蜂位於北卡州，亦是喬丹的家鄉，芝加哥則是昔日老東家公牛所在地。喬丹退休時曾說他永遠都會愛著芝加哥，現在捐款也沒忘記他們。紀錄片《最後一舞》今年4月上映取得巨大成功，刷新ESPN影片收視率，摘下電視艾美獎。喬丹當時已承諾會捐出紀錄片的收益。

喬丹過去給人冷漠的感覺，今年美國很不平靜，光是國內就有層出不窮的疫情與黑白種族矛盾。喬丹終於打破沉默，6月時他與旗下的喬丹品牌承諾未來十年逐步捐出1億美元對抗種族歧視。

(中時新聞網)