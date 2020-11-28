高雄旗山區大林里農地2013年遭非法埋填爐碴和不明廢棄物，造成當地農地及水質汙染，引發地方陳情抗議！2017年，法院判決高市府須依《廢棄物清理法》清除廢棄物；未料，承辦清運的業者萬大公司今年4月展開3年清運期程，8月底高雄大雨，當地遭揭露滲出強鹼水，引起地方譁然，補選上任的高雄市長陳其邁接下燙手山芋，以「緊緊緊」施政目標，採斷然措施，在環保局邀專家學者審查後，10天內即裁示改由中聯公司清運，陳其邁並誓言2年半內將旗山大林段的汙染全數移除。

本刊調查，2013年至2014年間，旗山大林里農田土地被人挖坑洞，回填堆放約100萬噸的中鋼轉爐石級配料俗稱「爐碴」，後來被查出是中鋼附屬公司中聯產出的爐碴，委由萬大公司清運至「建發營造」公司所屬土地，但萬大卻未依規定處理廢棄物，引起當地文化環保團體及居民強烈反彈，認為當地為「高屏溪自來水水質水量保護區」，業者在該處農地上棄置爐碴及不明廢棄物已嚴重汙染周遭土壤，並危害居民飲用水安全。

當地居民及「高雄市旗山尊懷活水人文協會」聯手打行政訴訟，控告時任高雄市長的陳菊及地主建發營造公司，2017年5月，高雄高等行政法院判決高市府敗訴，須依《廢棄物清理法》清除該處遭回填廢棄物的農地。

高雄市環保局指出，市府敗訴後，2018年，萬大公司提送廢棄物清理計畫，經4次審查會後，2019年3月清理計畫獲核准，清理期程3年，預計2023年3月清理完成。

未料，今年8月高雄連續大雨，當地滲出爐碴遇水才會出現的強鹼水，加上環保局廢棄物清理科發現，原本每月須清除9000噸廢棄物的萬大公司，連續5個月，每月僅清除1000噸，且堆置暫存場的廢棄物完全未進行去化處理，萬大清運計畫等於在畫唬爛。

原本欲清除的廢棄物再度爆發汙染，甫因補選上任的高雄市長陳其邁，以創新的施政作為「緊緊緊」提升高市民對市府的信賴，對於負責清運的萬大公司擺爛態度，忍無可忍，決議撤銷萬大清運計劃。

旗山大林里農地2013年遭非法埋填中聯產製的爐碴和不明廢棄物，造成當地農地及水質汙染。（圖／環保局提供）

環保局邀請專家學者審議後，決定改由當初爐碴產源公司中聯負責清理，從撤銷萬大改由中聯清運過程，10天之內即完成，切中高市邁政府「緊緊緊」施政方針。

市長陳其邁表示，「旗山大林轉爐石清理案」全國矚目，也是高雄旗山人最關心的環保事件。從廢止萬大公司清理計畫到要求中聯公司啟動清理，這中間轉折須詳細評估並兼顧法、理、情，過程中，他和環保局歷經數10次的討論，要求須達成「儘速完成旗山轉爐石清理」為唯一目標。

陳其邁強調，廢止原計畫，是為了建構另一個更加可行、有效的新計畫，現今新計畫既已核准，將要求環保局嚴格督促中聯公司務必依新清理計畫期程及內容執行，2年半內還給旗山大林全新無汙染土地。

農地今年8月滲出強鹼水，環保局發現萬大清運計畫落後，市長陳其邁裁示改由中聯清運。（圖／環保局提供）

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(中時新聞網)