旗山大林農地2013年遭人堆置廢爐碴，當地文化團體和居民陳情抗議，打贏行政官司，逼迫高市府要求當初始作俑者負責清運中聯廢棄物的萬大分3年期程清運；但今年8月一場大雨，除揭露當地滲出強鹼水外，環保局也發現萬大清運5個月來，原本總計應清運3萬7000噸，只清運8100噸約1成量，進度嚴重延後，引發高市長陳其邁震怒，決議撤換萬大，改由中聯公司處理。

高雄市環保局指出，市府敗訴後，2018年，萬大公司提送廢棄物清理計畫，經4次審查會後，2019年3月清理計畫獲核准，清理期程3年，第1年10萬噸、第2年20萬噸、第3年70萬噸，核准後3年內清理完成。

旗山大林農地7年前被處理中聯廢爐碴的萬大違法挖洞回填，引起當地居民抗議。（圖／環保局提供）

環保局指出，今年6月22日，萬大開始清運當地廢棄物，原本第1年第1個月清運1000噸，之後每月應清運9000噸，但今年8月高雄連續大雨，當地滲出爐碴遇水才會出現的強鹼水。

環保局廢棄物清理科發現，原本萬大每月須清除9000噸廢棄物的萬大公司，連續5個月，共只清除約8180噸，不僅如此，開挖出來的轉爐石以去化為主，暫存場暫置為輔，但萬大去化數量完全為0公噸，僅將挖除爐碴料暫存於暫存場地。

環保局認為，萬大公司清理進度嚴重落後加上公司財力僅2500萬，呈報市長陳其邁後，陳決議撤銷萬大清運計畫。

環保局於11月9日核准該計畫並要求中聯公司同日啟動清理，清理期程為核准日起2年6個月內完成清理。

環保局派員到場進行了解蒐證。（圖／環保局提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)