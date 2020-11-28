女星「瑤瑤」郭書瑤，以一支「殺很大」的廣告走紅演藝圈，近年在戲劇圈更有亮眼表現，常在社群網路與粉絲互動的她，昨天(27日)深夜曬出寶寶超音波照，表示：「一個生命何其不易」，立刻引起網友暴動洗版，紛紛留言祝福她當媽媽了。

藝人郭書瑤深夜曬出寶寶超音波照，被網友留言恭喜洗版，但這並非她真的懷孕，而是為主演的新劇《未來媽媽》發的長文，她透露在劇組安排下，第一次與不孕症諮詢師對談，才深刻體會到「人身難得」，坦言人能來到世上有多難，雖然精子遇上卵子的距離不短，但要成為受精卵前會遭遇很多障礙阻擾，接著到子宮著床，直到有小小的心跳，各個器官形成，最後成為胎兒順利出生。

懷胎十個月中過程存有許多風險，因此一個生命誕生何其不易，這也讓瑤瑤突然懺悔自己的理所當然，也感謝自己能來到這世界上，感恩爸爸媽媽相遇，讓自己能從微小機率中來到這裡，接著表示：「親愛的宇宙，謝謝你，我會更懂得珍惜。」

不過這一張超音波照，讓網友一度以為她肚子傳出喜訊，紛紛留言：「嚇死人，原來只是演戲而已」、「懷孕真的很困難，每次產檢也像考試，醫生說ok沒問題，那天都會特別高興」、「差點騙到我了，但還是恭喜妳當媽媽了」。

(中時新聞網)