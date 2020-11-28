「小鬼」黃鴻升今年9月猝逝家中，享年36歲，和他從學生時期就有好交情的「華岡5人幫」楊丞琳、許瑋甯等人當時也出席喪禮，送小鬼最後一程。今(28日)是小鬼37歲冥誕，楊丞琳凌晨貼出5人用後製合成的合影，嘆5個人早就該拍紀念照，卻沒想過是用這種形式呈現，也宣布以後不會再發幫小鬼慶生文，「我選擇放心裡」。

小鬼今年9月16日突傳辭世，第一時間好友許瑋甯透露隔天本來有5人幫聚會，小鬼原先說因為有工作無法參加，「我們會照常舉行，為你留一個位置，因為明天不用工作，你可以來參加了⋯⋯」。今過小鬼37歲冥誕，許瑋甯在IG寫下：「說了好久好久的合照，沒想到是以這樣的方式呈現，謝謝你出現在我們每個人的生命裡」。

楊丞琳發文。（圖／翻攝自anno8o7 IG）

許瑋甯又說：「拍照那天；感覺⋯離你好近好近，彷彿都能聽到你大笑；笑我們各種假正經；下各種你最會的標語，就這樣永遠都不會變」。而楊丞琳表示：「雖然當天大家吵吵鬧鬧又說說笑笑，但我們都知道，彼此心裡真正的滋味是什麼。」

許瑋甯發文。（圖／翻攝自anno8o7 IG）

楊丞琳宣布：「未來不會再發你的生日po文囉～我選擇放心裡，反正這天我一直都記得，你知道的！」最後說：「完成這個任務，對我們來說，真的好重要、好有意義。把這禮物送給你，你肯定會喜歡～」。

峮峮發文替小鬼慶生。（圖／翻攝自qun_04 IG）

而小鬼生前女友峮峮也在IG發文悼念，她貼出去年小鬼生日她親手做的蛋糕，她原本想收集每一年的「11.28」，但沒想到沒機會收集到「2020.11.28」的蛋糕。還有峮峮生日時小鬼寫的生日卡片，當時小鬼甜蜜承諾：「未來你的每個生日，我都要跟你過。」讓峮峮笑虧：「人勒（？）好啦不開玩笑了～現在的你每天都能吃甜食哩，生日快樂，感謝你出現在我的生命中。」

(中時新聞網)