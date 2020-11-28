尋求衛冕的湖人，28日率先公布新球季季前熱身賽賽程，可說未演先轟動，因為湖人今年熱身賽只跟同城的快艇，以及剛獲保羅加盟的太陽較勁，擺明就是想在新球季開打之前，先跟球迷證明他們本季爭冠實力，以及補強過後的成果。

湖人在新球季的4場熱身賽比賽時間與對手分別是在12月12日出戰快艇、12月14日出戰快艇、12月17日對上太陽、12月19日對上太陽，由於新球季預定12月22日開打，湖人很有可能被安排在開幕戰當天出賽，對手則還沒敲定。

只是湖人這樣安排季前熱身賽賽程，無非是想跟洛杉磯球迷宣示主權，畢竟他們補進麥修斯、薛洛德、哈瑞爾、馬克蓋索等好手，加上上季奪冠成員詹姆斯、安東尼戴維斯、庫茲馬、波普、馬基夫莫里斯等人。，整體戰力比起上季還要堅強。

湖人熱身賽對手之一快艇，雖在自由市場上只挖來伊巴卡，仍有「雙星」里歐納德、保羅喬治坐鎮，還需整合的湖人不一定能夠取勝；至於太陽本季從雷霆換來保羅加盟，搭配戴文布克、艾頓、薩瑞奇等人，也被預估是新球季季後賽隊伍之一。

(中時 )