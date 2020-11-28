20201127中天新聞 杯葛蘇貞昌施政報告 藍突襲！豬內臟議場滿天飛

朝野27日為行政院長蘇貞昌赴立法院進行施政報告一事，在議場爆發嚴重肢體衝突，25日在直播放話「1打35」的基進黨立委陳柏惟，出手攻擊國民黨立委鄭天財頭部，國民黨立委林為洲見狀衝上前架住陳脖子，只見陳滿臉通紅，狼狽退出人群休息。對此，韓粉社團一片叫好，大讚陳被「KO」瞬間是「本日最療癒」。

陳柏惟25日在直播上嗆國民黨黨主席江啟臣：「以為我不能打35個？」要求江為國民黨連續杯葛蘇貞昌施政報告道歉，否則要扛走國民黨的道具豬。隔天蘇上台進行施政報告，國民黨立委拿出早已準備好的豬內臟朝發言台方向潑灑，雙方爆發嚴重肢體衝突，現場一片腥臭與混亂。陳突然動手企圖把站在一旁的國民黨立委鄭天財過肩摔，拉扯間還攻擊鄭頭部；鄭為自保一度要回擊卻失足跌倒在地，此時林為洲立刻突破人群，一把將手臂架在陳脖子，最後陳滿臉通紅的被林為洲直接推離人群。

陳柏惟遭林為洲「KO」消息一出，臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」發文表示：「我們譴責暴力！但……拍謝，這真的是本日最療癒。」強調他們雖然鄭重譴責暴力，但對於像陳這種還特別拍影片嗆聲，準備「以1打趴35個」的人，縱然陳曾經連「擦個槍」都虛弱到必須住院，但至少還是個哥，現在卻讓他從英雄直接變孬，可見「嗆聲不能解決問題，只會被人特別關注糗態」。

「韓黑父母不崩潰」文章獲得超過3000個讚、超過400則留言與超過130次分享。網友紛紛回應：「打人真的不對，但有時候不打人真的變成我們不對」、「打人真的不對，但不對的人真的該打」、「是他先動手的，所以把他壓制下來是剛好而已」、「雖說暴力不好，但這畫面真是讓我明爽還說聲打得好」、「他討打博版面，再打狠一點，讓他版面多一點」、「三好加一好，4好，3Q減1Q，QQ」。

(中時新聞網)