陸媒《環球時報》社評今天指出，西方、尤其是美國輿論機構正有意無意對新冠疫苗展開不公平報導運動，對中國疫苗的進展進行各種質疑，對美國和西方國家醫藥公司取得的進展則給予了誇大評估。輝瑞公司等公布的積極消息甚至強有力提振了股市，實際情況卻是，那些美國和西方公司所取得的疫苗進展與中國企業的進展處在同一水平線上，但雙方疫苗在歐美輿論受到了完全不同的對待。

社評表示，中國的疫苗研製進展非常快，目前有5款中國公司的疫苗處在三期臨床試驗階段。中方的問題是，中國的疫情已被控制住，不具備在本土開展三期臨床試驗的條件，那些試驗必須拿到國外疫情嚴重的地區進行，需要額外的協調，因此耽誤了一些時間。

社評說明，由於疫情緊迫，各國都加快了研製的節奏，加快了把疫苗推向實用的速度。正常情況下，一款疫苗達到成熟程度需要幾年時間，但是美國的相關公司已在申請將疫苗推向市場。中方在確保沒有副作用的情況下，也已擴大了在醫務人員和其他易感人員中緊急使用疫苗的範圍。

美國輿論機構對本國疫苗加快投入使用給予了支持，資本市場也熱情擁抱這一特殊節奏，這一切共同組成了一場圍繞美國疫苗的神化運動。

社評稱，而對中國疫苗，他們展現的完全是另一種態度。他們質疑中國一些易感人員接種疫苗是官方「不負責任」，拿那些人安全冒險。他們還刻意把這種接種範圍的擴大與中國相關公司尚未公布三期臨床試驗的資料聯繫起來，用「蒙太奇」方式向公眾製造中方在故意推廣使用不合格疫苗的印象。

社評強調，美國從川普政府開始就寧保股市不保生命，我們高度懷疑，目前製藥公司、輿論機構、股市以及政治人物之間的大聯動也摻入了利益的驅動，不夠單純。而踩中國疫苗是他們增進這種利益的「規定動作」。

社評認為，中國疫苗加快成功並在全球防控新階段的戰鬥中發揮重要作用，這是人類共同利益的呼喚。北京已經多次宣布中國疫苗將作為全球公共產品分享，這對確保疫苗的全球供應量，防止一兩家西方疫苗謀求壟斷利益具有重大意義。疫苗必須是各國人民用得上、用得起的，中國疫苗是確保下一階段防疫公平的重要保障性力量。

(中時 )