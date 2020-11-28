學生在飛機機件保險實作課程中體驗鋼繩鬆緊套保險工作，實際進行保險絲之安裝。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

咖啡師現場手沖咖啡教學。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府勞工局為協助15至29歲青年建立職涯目標，今年與東海大學合作，開辦19梯次、為期3至5天的創新產業深度職場體驗，每梯次5至10人，深入台中市航太產業、綠色能源、手工具機、機械產業等隱形冠軍產業內部一探究竟，讓青年實作體驗，強化職場競爭力，也間接協助企業找到合適人才，參與學員收穫豐碩，滿意度高達90％，明年度將持續推動。

勞工局表示，今年產業職場體驗活動安排學員至慧國工業、盈錫精密工業、漢翔航空、台灣引興、台中精機、車王電子、台灣艾納康、元大銀行、成真咖啡等9家企業，由合作企業指派內部優秀員工介紹該產業所需技能、發展脈絡、就業環境與職場生態，也搭配實際操作、模擬執行業務及心得分享座談，強化青年對實際就業的認知，建構完整的職場觀念。

勞工局指出，來自中港高中的吳同學參加「漢翔航空」職場體驗，深入飛機製造工廠參觀讓他大開眼界，瞭解到製造一架飛機，需透過許多人力、零件及繁複程序才得以完成。宜蘭大學環工系李同學表示，參加「台灣艾納康」職場體驗，加深她在學校所學的發電機原理概念，將理論與實務融會貫通。

清華大學動力機械工程學系徐同學與陳同學說，「台中精機」職場體驗，分別參觀工業4.0及人工工具機製程的生產線，從最開始的摺合(鏟花)、單元組裝、整體組裝、外部板金配裝，到瞭解工作內容、環境、產品的競爭優勢及公司中人與人互動的關係，講師們以淺顯易懂方式講解，讓她們收穫滿滿。

勞工局提到，為幫助青年建立職涯軌跡，東海大學免費提供「全球專業實習聯盟平臺」(GFIT)給青年使用。參加者結業後可上傳體驗心得，讓企業職場導師審閱，提早與企業建立連結，並將體驗結業證書上傳至平台個人經歷，可作為未來升學、實習與求職的加分項目，與業界順利接軌。中市府推青年職場體驗 滿意度達九成

台中市政府勞工局為協助15至29歲青年建立職涯目標，今年與東海大學合作，開辦19梯次、為期3至5天的創新產業深度職場體驗，每梯次5至10人，深入台中市航太產業、綠色能源、手工具機、機械產業等隱形冠軍產業內部一探究竟，讓青年實作體驗，強化職場競爭力，也間接協助企業找到合適人才，參與學員收穫豐碩，滿意度高達90％，明年度將持續推動。

勞工局強調，今年產業職場體驗活動安排學員至慧國工業、盈錫精密工業、漢翔航空、台灣引興、台中精機、車王電子、台灣艾納康、元大銀行、成真咖啡等9家企業，由合作企業指派內部優秀員工介紹該產業所需技能、發展脈絡、就業環境與職場生態，也搭配實際操作、模擬執行業務及心得分享座談，強化青年對實際就業的認知，建構完整的職場觀念。

勞工局分享，來自中港高中的吳同學參加「漢翔航空」職場體驗，深入飛機製造工廠參觀讓他大開眼界，瞭解到製造一架飛機，需透過許多人力、零件及繁複程序才得以完成。宜蘭大學環工系李同學表示，參加「台灣艾納康」職場體驗，加深她在學校所學的發電機原理概念，將理論與實務融會貫通。

清華大學動力機械工程學系徐同學與陳同學指出，「台中精機」職場體驗，分別參觀工業4.0及人工工具機製程的生產線，從最開始的摺合(鏟花)、單元組裝、整體組裝、外部板金配裝，到瞭解工作內容、環境、產品的競爭優勢及公司中人與人互動的關係，講師們以淺顯易懂方式講解，讓她們收穫滿滿。

勞工局提到，為幫助青年建立職涯軌跡，東海大學免費提供「全球專業實習聯盟平臺」(GFIT)給青年使用。參加者結業後可上傳體驗心得，讓企業職場導師審閱，提早與企業建立連結，並將體驗結業證書上傳至平台個人經歷，可作為未來升學、實習與求職的加分項目，與業界順利接軌。

(中時 )