一名網友看到好市多產品特價秒搶購，結果3天後再去看卻發現原本特價的1999元，變得更便宜只要999，連原價都變了，讓他超傻眼。（圖／好市多商品經驗老實說）

許多人會趁著好市多黑購節搶優惠，但一名網友發文分享，黑五優惠時，購買一台活氧噴霧器，結果才過3天而已，產品的價格竟從1999元變成999元，差了1000元整，仔細一看還發現，產品的原價也被更改，讓他感到相當傻眼，引發網友熱議，差了1千元，是故意把原價調高嗎？太扯了。

一名網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》發文分享，好市多黑色購物節期間去逛好市多，24日看到一款「活氧噴霧器」特價，從原價2949元下殺成1999元，因此心動買回家了。豈料，三天後再去好市多，竟發現該產品變成999元。

從照片中可見，同款產品的原價竟從2949元變成1949元，讓原PO看了非常傻眼，忍不住直呼，原來售價是浮動的，且能夠浮動到3成。而該產品是一卡限購一次，因此若拿去退貨，也不能再買了。

驚人的價格浮動曝光後，引發網友熱烈討論，「這不是降多不多的問題，是原價故意調高」、「這有點扯」、「差了1000元欸」、「這折價幅度好威猛」、「原價差三天差1000不叫浮動，叫崩盤吧？股票跌停鎖死三天也不會那麼慘」、「所以24號賣的比原價還貴」、「有夠會騙。果然是黑五！有夠黑」、「清庫存？」

也有人緩頰說，「不是有說過黑五採累加制嗎？越晚優惠越多，只是怕東西太熱門越晚就沒貨而已？不是嗎？」、「太狂了！完全詮釋了『早買早享受，晚買享折扣』的真締」、「打折也不行？覺得這麼虧乾脆去買二手的，說不定5折還有找」。

中時新聞網實際搜索發現，該活氧噴霧器在各電商的售價多是落在3490元左右，好市多的售價相對而言「便宜很多」，不過，更改產品原價的行為，也引發網友質疑。

(中時新聞網)