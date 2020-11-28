【愛傳媒葉毓蘭專欄】我沒有受不了國民黨團，11月27日在議場的抗爭，而且是盡我的全力參與。

11月27日上午5:45，我的助理就開車到立法院的大安會館接我。

是的，我和其他住在大安會館的「國民黨立委」都是自行處理到院的交通，因為立法院規定上午最早派車的時間是6:30，但是在我之前，至少兩位民進黨籍的立委各派一部公務車，我的助理在5:37看到公務車送執政黨立委去議場了。

這樣知道執政和在野的差別了嗎？

27日我在議場除了戴上蒐證Go-Pro，七點進入議場時，協助陳雪生委員擺脫民進黨女性立委的拉扯，順利進入議場外，我27日最重要的工作就是，固守抗爭物資：不讓敵軍犯雷池一步，把汽笛、口哨，以及四大桶秘密武器掩護、守護、進攻時分送給其他委員完成。

全程，我都戴著耳塞，因為我的右耳仍然失聽復原中，醫生特別交代千萬別暴露在喇叭噪音的環境中太久，以免因小失大。

其實我也準備好，如果碰到那位35兄，我一定會再把當年警大所習得的警技好好拿出來跟他切磋切磋，35哥可能知道我是柔道黑帶，找別人自討沒趣去了，果然順利博得媒體的眼球。

在總質詢開始之後，我一則以階段任務完成，再則必須回去服藥，暫離噪音源，所以向黨團告假，不是中離也不是落跑，是為了要走更長遠的路！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)