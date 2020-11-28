【愛傳媒黃士修專欄】國民黨立委在議場丟豬內臟抗議，我看到藍綠皆有朋友覺得丟豬內臟太噁心。

身為一個愛吃雞豬牛羊內臟的人，我講句話：豬內臟哪裡噁心？

不說你不知道，抗議場合常見的丟雞蛋，有時候會用一種臭雞蛋。先把蛋殼戳一個小洞，放室溫一天讓細菌繁殖，再用熱熔膠封口，放冰箱發酵五天，就會變成生化武器。

豬內臟都是固體，血水看部位，通常從市面買來的豬內臟，攤商會先處理過，血水可能比肉片還要少。即使與一般雞蛋相比，丟豬內臟事後也容易清潔多了。

有人就是怕血？沒問題，豬內臟通通先汆燙，記得冷水下鍋。強力推薦豬腳筋，燙過之後硬到可以當凶器。其次推薦豬心，抓握符合人體工學，適合遠距投擲。

藍營保守派還有點資格講破壞議場不妥，支持或曾經支持太陽花學運的人，跟我講在野黨破壞議場很不對。我覺得啦，你的雙重標準比豬屎還噁心。

別被帶歪風向，所謂丟豬內臟，頂多是姿態問題，不是物品問題。不然這樣好了，請國民黨帶豬農去民進黨中央黨部，豬農丟豬內臟合情合理。

但要注意黨部在十樓，建議組裝投石器，以免波及低樓層的商家和補習班。農委會和衛福部也是不錯的選擇，或者挑中南部農業縣市的民進黨地方黨部更好。

2007年豬農抗議瘦肉精美豬，到衛生署丟臭雞蛋，甚至潑豬屎。是的，你沒看錯，2007年扁政府時期，不要以為只有2012年馬政府有瘦肉精爭議。

事實上，馬政府的美牛政策是承接扁政府而來，而且幾年後馬政府才發現這個地雷，挖出一堆扁政府公文函件，故意只驗豬不驗牛，交接時根本沒講。

歷史不斷重演，大眾的記憶卻短暫，忘記主動向美國承諾開放瘦肉精的，始終都是民進黨。

作者為以核養綠公投發起人

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(中時新聞網)