一名60多歲富商,在民國107年與一名知名女酒商產生婚外情,但男方的兒子某天意外在店曩中看見老爸資料夾中有不少與陌生女子的對話紀錄,而且內容都以英文撰寫,相當露骨,這時才驚覺老爸可能被判媽媽在外養小三,憤而告訴母親,正宮去年3月要求協議離婚並要丈夫賠償300萬元,台北地院判決出爐,丈夫與小三必須連帶賠償40萬元。

據了解,這名小三為國內知名酒商,在社交圈相當有名,而男方則有不少豪宅。根據判決書記載,依據雙方對記錄,107年2月21日女方向被男方表示:昨晚全裸入睡,因為想要更親近(Slept completely n*ked last night.Cos wanted to feel feel closer to...),男方回以:我不需要全裸,因為仍然感受到胸口的溫暖(I don't need to be n*ked.Since I still feel the warmth in my chest);

男方於107年2月25日向女方表示:我正在感受和回味那個初吻(I was feeling and thinking about very first kiss),女方回以:天啊,我在回想那個最初的吻,當時有人將我擁入懷中,並為我披上他的大衣(OMG I was picturing that very first kiss and when someone took me into his arms and put his jacket around me)。

男方還稱:親愛的,你要知道光一個吻就能讓我全身血液沸騰(Dear,U should know a ksss is more than enough to pump adrenaline into my blood stream)。女方又於107年2月28日向男方稱:剛剛發現我們還沒一起洗過澡(Just realized we have not taken a shower together)。隔幾天後又傳,你為什麼不抱我親我?(Why won't u ksss ang hggg me now)。

男方接著回:我不確定某人是否能夠承受,慢慢從大腿內側開始,混合沉重的呼吸和濕潤的唇,上唇對下唇,接著無法自拔的騎上去,某人不止愉悅地尖叫,還顫抖的像冬天的樹葉(Not sure if someone can handle that,slowly from the inner thigh...mixed with heavy breathing and some moisture from the lips,then k can't resist but ride on top.Someone not only scream with relief but trembling like a leaf in winter time...),而女方在對話還穿插說:拜託給我...同時手指探索著身體,越來越往下...你說的對,一波接著一波(Gimme pls...while k fingers search c's body ...lower & lower...U r right...wave after wave)。

另正宮也查到,老公在107年3月在台中裕元花園酒店、4月在日本東京香格里拉飯店的共遊紀錄,要求2人賠償300萬元。

法官認為,上開對話內容多次談及親吻、裸體及其他性愛過程之內容,充滿互表愛意之言詞,可見原告主張被告間系爭對話充滿諸多曖昧、露骨及引人遐想之言論,顯逾越一般社會男女交往之分際。

法官也認為,女方以通訊軟體進行超越一般社會交往之曖昧對話,並且共同入住飯店過夜,足以破壞原告與男方夫妻間之共同生活,動搖原告家庭生活之圓滿安全與幸福者,顯屬共同故意不法侵害原告之配偶權,正宮因此受精神上痛苦,因此請求連帶賠償精神慰撫金於法有據,丈夫與小三必須連帶賠償40萬元。

(中時新聞網)