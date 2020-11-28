「讓青年成家立業」不是政治口號，而是我們每天努力的目標，11月27日最重要的，就是「台北市內湖科技園區育成中心t.Hub」的正式開幕！

這是全國第一個以科技設施、育成中心為主的開發案，年輕一代面臨新世代快速變動的挑戰，政府也同樣需要轉型，給青年最可靠的支持，扶植「創新產業」是我們近年來重點工作之一，我們也有信心讓台北成為全亞洲最適合新創產業發展的城市。

t.Hub內科創新育成基地是全台灣最大的創新產業基地，投資總額超過67億，更榮獲鑽石級綠建築及黃金及智慧建築標章，目前圖對進駐率已經達到7成！

27日開幕活動中，看到t.Hub的場地優質，租金還只要鄰近場地的一半，各個空間設計希望能滿足新創團隊每一個階段的需求！

在生活機能上，我們也有醫療診所、餐飲零食等廠商進駐，帶我們「開箱」的林崇傑局長說，這是「台灣最大開放式垂直產業群聚生態系統」，簡單來說就是，「從生活到創業，我們一併考慮進去」！

硬體做到後，我們還會跟工研院合作，提供新創團隊「跨領域技術平台、研發人才、輔導業師團、育成輔導平台，更會舉辦國際商業活動及早期創投資金」等等，鏈結新創團隊及內湖科技園區的在地產業，讓t.Hub成為國際級的創新基地。

你有技術、有想法甚至有夢想嗎？每一個新創產業可能經歷失敗，但作為市政府，我們會努力提高成功的機率。

只要你有勇氣，北市府願意幫你、陪你，甚至與你一起完成夢想！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)