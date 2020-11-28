【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】跨宗教的愛，才是真正的大愛！慈濟捐助天主教牧靈中心，一起送暖外籍漁工。

天主教臺北總教區關懷在臺外勞的牧靈中心，自2017年起針對外籍漁工族群的在臺生活及工作狀況進行訪視，自北海岸、東北岸至宜蘭南方澳等走訪三十四座港口，累計已拜訪四千多位漁工，今年因新冠肺炎疫情影響，在募集物資受到困難，經透過天主教台灣明愛會向慈濟表達需求，11月27日串起跨宗教的愛與關懷，由慈濟捐助相關禦寒物資，促成天主教與佛教寒冬送暖外籍漁工。

佛教慈濟基金會總計捐贈天主教牧靈中心300件加厚毛毯、2000條圍巾、2000雙厚襪、2000頂毛帽、925件外套及2組福慧床及薄毛毯，捐贈儀式在牧靈中心位於聖多福天主堂的辦公室主堂大殿莊嚴舉行，慈濟基金會顏博文執行長、張宗義副執行長，聖多福教堂陳文鐵神父、阮紅艷修女、菲律賓神父Edward M.pacquing主任及多位慈濟志工、外籍漁工及外籍學生共同參加，見證這場跨宗教的大愛。

越南籍的陳文鐵神父說，「天主教台北總教區關懷外勞牧靈辦公室」隸屬台灣明愛會台北總教區，辧公室設於聖多福教堂內，主要是聖多福教堂一直以來是東南亞外籍移工的信仰中心，外勞牧靈辦公室設於此，以服務更多的外籍人士。

同為越南籍的阮紅艷修女一直秉持著「別人不做，我們做」的信念，除了服務被雇主不當對待的外籍漁工外，新住民、外籍移工及外籍學生，也都是服務的對象。經常協助許多臨時性的突發意外，如喪葬的處理、漁工與雇主的法律訴訟、被雇主遺棄無去可去的漁工等等，她多次感謝慈濟給予助力，她的信念與慈濟志工秉持的「走在最前、做到最後」賑災精神其實都是無私大愛的奉獻與投入。

顏博文執行長表示，其實各宗教的理念是近乎一致的，對於有困難的弱勢族群，需要大家團結一起幫助苦難者，而透過這一次跨宗教的合作，也對彼此有更進一步的交流，以今年的新冠肺炎疫情慈濟在臺灣及全球給予的援助，在看到這次的外籍漁工關懷，很多來自菲律賓、印尼、越南等地，尤其菲律賓才剛經歷颱風的侵襲，現場部份菲律賓籍的漁工就很擔心家鄉的受災情形，透過宗教的力量，傳遞正能量。

牧靈中心指出，感謝慈濟基金會提供這批禦寒物資，中心每週六會安排關懷漁工行程，但需視漁船靠港情形，平日也經常會有漁工靠港後缺乏生活物資等臨時性的需求，修女及神父需要機動性的到訪關懷及協助相關物資。也有到訪前漁工來電表示漁船要出航了等，種種狀況都是很臨時的。每一個港口會有一主要外籍志工作為聯絡窗口，以即時了解漁船及每一位漁工的動向，期待讓慈濟的大愛能直接重點落實在真正有需求的漁工身上。

(中時新聞網)